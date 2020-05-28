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В Беларуси выздоровели 16 тысяч 660 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19
28.05.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПо данным Минздрава на сегодня, в Беларуси выздоровели и выписаны 16 тысяч 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 39 тысяч 858 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 499 тысяч 249 тестов.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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По данным Минздрава на сегодня, в Беларуси выздоровели и выписаны 16 тысяч 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 39 тысяч 858...
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