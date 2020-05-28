Деньги в долг. Ответственный подход.

Источник материала: Клiч Радзiмы

Бывают моменты, когда срочно нужны деньги. Тогда человек задумывается, куда обратиться за их получением. Обычно мы отправляемся в банк за кредитом, однако все больше стало появляться в стране организаций, которые обещают помочь, дать денег в долг, предоставить займы ”до зарплаты“. При этом предлагают деньги без справок о доходах, без залога и поручителей, безработным, с плохой кредитной историей.

Право предоставления физическим лицам микрозаймов помимо банков, предоставляющих кредиты, есть у микрофинансовых организаций (ломбардов), которые должны быть включены Национальным банком Республики Беларусь в реестр микрофинансовых организаций. С перечнем данных организаций может ознакомиться каждый желающий на официальном сайте Национального банка: http://www.nbrb.by/finsector/microfinance/register.

Кроме того, деятельность таких микрофинансовых организаций контролируется Национальным банком и его структурными подразделениями. Осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства, регулирующего порядок раскрытия информации об условиях микрокредитования, предоставления микрозаймов, установления предельных размеров процентных ставок по договорам.

Необходимо очень ответственно относиться к выбору организации для получения кредита (займа) либо проведения любых других финансовых операций. Увидев рекламу с обещаниями, что вам предоставят кредит в день обращения на любую сумму без справок и поручителей, внимательно изучите его условия, обратите внимание на предмет договора, размер процентов (вознаграждения), размер штрафных санкций за нарушение условий договора, а также условия досрочного погашения.

Проанализируйте различные условия предоставления займов микрофинансовыми организациями и кредитов банками и выберите наиболее приемлемые.

Банки на сегодняшний день предоставляют большой выбор кредитных продуктов, которые отвечают самым разным запросам населения. Например, можно оформить овердрафтный кредит, по которому устанавливается срок, обычно 20 – 25 дней, в течение которого процентная ставка за пользование кредитом минимальная (близкая к нулю), карту-покупок, предусматривающую рассрочку платежа на определенный период без уплаты процентов либо другие кредиты с длительными сроками кредитования и, соответственно, меньшим размером ежемесячного платежа. Информацию о предоставляемых кредитах можно получить в интернете на официальных сайтах банков, либо обратившись непосредственно в учреждения банка.

Каждый должен быть бдительным и осмотрительным при получении денег в долг, подписывать договоры с четким пониманием сути и содержания заключаемых сделок, последствий и рисков неисполнения принятых на себя обязательств, что в конечном итоге позволит избежать возможных неприятностей и проблем в будущем.