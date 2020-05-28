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Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»

28.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал от Управляющего поддержать людей и трудовые коллективы с учетом непростых условий, вызванных коронавирусом. При этом Президент подчеркнул: «Так следует поступать повсеместно, пока в мире не восстановится экономика».

Президент Беларуси потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса

Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»

Виктор Шейман доложил о текущей ситуации на подведомственных Управлению предприятиях, на экономической деятельности которых также отразилась пандемия.

Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
110 предприятий. Не у каждого министра столько предприятий. Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей, которые себя позиционируют с Президентом в том числе. Поэтому какова ситуация, какие более настораживают предприятия и тенденции негативные?

Потому что я встречался с руководителями заповедников наших. Они просьбы высказывают где-то поддержать. Не всех поддержать, а часть людей, которые в силу того, что экономика остановилась, границы закрыли и туристические не те потоки и так далее (я тебе направлял эти письма).

Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей. Управление делами – это и бог велел, чтобы тут не было никаких проблем. Поэтому что можно. И нужно поддержать их хотя бы пару месяцев, пока восстановится экономика в мире. Это не от нас зависит. Но я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России, и так далее. Люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, их поддержать, трудовые коллективы.

Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»

Виктор Шейман также доложил о работе предприятий, созданных за пределами Беларуси. Некоторое снижение показателей наблюдается в промышленном секторе. Наибольшие трудности по объективным причинам испытывают гостиничная и выставочная сферы.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Шейман

 
 
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Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24...
 
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