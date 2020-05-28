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Александр Лукашенко: «Я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает»
28.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства потребовал от Управляющего поддержать людей и трудовые коллективы с учетом непростых условий, вызванных коронавирусом. При этом Президент подчеркнул: «Так следует поступать повсеместно, пока в мире не восстановится экономика».
Виктор Шейман доложил о текущей ситуации на подведомственных Управлению предприятиях, на экономической деятельности которых также отразилась пандемия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потому что я встречался с руководителями заповедников наших. Они просьбы высказывают где-то поддержать. Не всех поддержать, а часть людей, которые в силу того, что экономика остановилась, границы закрыли и туристические не те потоки и так далее (я тебе направлял эти письма).
Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей. Управление делами – это и бог велел, чтобы тут не было никаких проблем. Поэтому что можно. И нужно поддержать их хотя бы пару месяцев, пока восстановится экономика в мире. Это не от нас зависит. Но я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России, и так далее. Люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, их поддержать, трудовые коллективы.
Виктор Шейман также доложил о работе предприятий, созданных за пределами Беларуси. Некоторое снижение показателей наблюдается в промышленном секторе. Наибольшие трудности по объективным причинам испытывают гостиничная и выставочная сферы.
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Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24...
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