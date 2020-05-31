Никаких родственников! Кто и где должен искать антиковидную плазму

Источник материала: Виртуальный Брест

Дочь искала плазму для своей мамы через СМИ. Искать посоветовала накануне врач. Только на самом деле родственникам ничего искать не надо было. Плазма в Бресте, выдаётся по просьбе врачей из регионов.





Ольга Цвирко, заведующая филиалом УЗ «Пинская центральная поликлиника» «Станция переливания крови» рассказала, как решается вопрос с поиском плазмы.

Кто должен искать плазму?

Родственники не должны искать. В больнице консилиум специалистов определяет, показано ли пациенту переливание плазмы. Если есть показания, то врачи консультируются с главным внештатным транфузиологом Минздрава. Проходит телемедицинское консультирование. Этот специалист оценивает ситуацию.





Если мнения врачей сходятся, то лечебное учреждение делает заявку на областную станцию переливания крови. Если есть в наличии походящая группа, резус, то область передаёт этому пациенту плазму. Никакие родственники не должны искать!

Где и как заготавливают плазму?

Плазма по всем нормативным документам должна пройти карантинное хранение и только через шесть месяцев выдаётся лечебным учреждениям. В данном случае при заготовке антиковидной плазмы используется метод патоген-редукции, иными словами — обеззараживание плазмы. Таких аппаратов в стране четыре. В том числе в Бресте.

Как сообщает tvr.by , процедура патоген-редукции занимает 8 минут. Одновременно можно обработать 1200 миллиметров плазмы. Именно столько нужно для полного цикла лечения пациента. От одного донора в среднем получают 600 миллилитров плазмы. Также компонент крови проходит облучение. В течение суток плазму можно перелить пациенту. Если заявки нет, то её замораживают и хранят при температуре не ниже минус 18 градусов.

Можно ли в Пинске сдать плазму?

Нам каждый день звонят. Рассказывают, что переболели. Говорят, какие есть медицинские документы. Каждый день кто-то обращается. Но мы заготовкой не занимаемся. Занимается Брест.

Чтобы сдать антиковидную плазму крови, должна быть выписка из медицинских документов. Или из больницы, или из поликлиники. У потенциального донора также должно быть лабораторно подтверждённое заражение коронавирусом. А также отрицательный тест, который доказывает, что пациент вылечился. И только потом в Бресте будут определять наличие антител. Наша поликлиника сейчас тоже может тестировать переболевших, выявлять антитела.