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Никаких родственников! Кто и где должен искать антиковидную плазму
31.05.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дочь искала плазму для своей мамы через СМИ. Искать посоветовала накануне врач. Только на самом деле родственникам ничего искать не надо было. Плазма в Бресте, выдаётся по просьбе врачей из регионов.
Ольга Цвирко, заведующая филиалом УЗ «Пинская центральная поликлиника» «Станция переливания крови» рассказала, как решается вопрос с поиском плазмы.
Кто должен искать плазму?
Родственники не должны искать. В больнице консилиум специалистов определяет, показано ли пациенту переливание плазмы. Если есть показания, то врачи консультируются с главным внештатным транфузиологом Минздрава. Проходит телемедицинское консультирование. Этот специалист оценивает ситуацию.
Если мнения врачей сходятся, то лечебное учреждение делает заявку на областную станцию переливания крови. Если есть в наличии походящая группа, резус, то область передаёт этому пациенту плазму. Никакие родственники не должны искать!
Где и как заготавливают плазму?
Плазма по всем нормативным документам должна пройти карантинное хранение и только через шесть месяцев выдаётся лечебным учреждениям. В данном случае при заготовке антиковидной плазмы используется метод патоген-редукции, иными словами — обеззараживание плазмы. Таких аппаратов в стране четыре. В том числе в Бресте.
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Можно ли в Пинске сдать плазму?
Нам каждый день звонят. Рассказывают, что переболели. Говорят, какие есть медицинские документы. Каждый день кто-то обращается. Но мы заготовкой не занимаемся. Занимается Брест.
Чтобы сдать антиковидную плазму крови, должна быть выписка из медицинских документов. Или из больницы, или из поликлиники. У потенциального донора также должно быть лабораторно подтверждённое заражение коронавирусом. А также отрицательный тест, который доказывает, что пациент вылечился. И только потом в Бресте будут определять наличие антител. Наша поликлиника сейчас тоже может тестировать переболевших, выявлять антитела.
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Дочь искала плазму для своей мамы через СМИ. Искать посоветовала накануне врач. Только на самом деле родственникам ничего искать не надо было. Плазма в Бресте,...
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