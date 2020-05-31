Рабочие МТЗ рассмеялись Лукашенко в лицо

UDF.BY рассказывает об интересных моментах его визита, которые не вошли в сообщения пресс-службы руководителя страны. 29 мая Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод.рассказывает об интересных моментах его визита, которые не вошли в сообщения пресс-службы руководителя страны.





Рабочие рассмеялись, когда Лукашенко заявил, что за правду «ничего не будет»





Во время общения с работниками предприятия руководителю страны не удалось уйти от вопросов о действиях властей по борьбе с коронавирусом. Сам Лукашенко признал, что на МТЗ рабочие с ним не были согласны по этому вопросу:





«Тут многие покритиковывали меня раньше. А на МТЗ почти все не были со мной согласны: вот все позакрывались, надо и нам – комендантский час, надо закрыться и прочее».





После бухгалтер МТЗ Ирина Щурко поинтересовалась у Лукашенко: так какая на самом деле в стране ситуация с коронаирусом?

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Руководитель страны использовал один из своих излюбленных приемов, чтобы уйти от ответа на неприятный вопрос – переадресовал его задающему:





«Ирина, а как ты думаешь? Только честно, не ври. Если даже плохо – говори плохо. Тебе же за это ничего не будет».





В этот момент в группе рабочих грохнул смех.













Лукашенко поддержал смех, но затем развел руками: «Нет, ну действительно ничего не будет». Работники вновь заулыбались.





После некоторого обсуждения руководитель страны все же вернулся к заданному вопросу:





«Вот Ирина спросила: а как? Нормально. Но не буду говорить, чтобы испугать кого-нибудь. Дай Бог, так и дальше».





Вернулся к работе личный фотограф Лукашенко





Месяц назад СМИ писали, что у Андрея Стасевича подтвердился коронавирус и он лежит в больнице с двусторонней пневмонией. И вот фотографа увидели, наконец, рядом с Лукашенко – руководитель страны констатировал, что тот вылечился.





На фото выше Стасевич смеется с другими работниками МТЗ.





Лукашенко и Вовк сделали вид, что есть вакансии с хорошей зарплатой, но белорусы не горят желанием





Генеральный директор МТЗ Виталий Вовк рассказал руководителю страны:





«Несколько месяцев назад дали объявление во всех практический районных газетах. Написали: «1 400 рублей, общежитие». Один звонок. Работа есть, а желание пока слабоватое».





В ответ Александр Лукашенко порассуждал:





«Почему, допустим, с того же районного центра, да и в Минске – общежития дают, 1500 рублей, считай, зарплата – и не пойти, не поработать? Чего ждем?»





Слова чиновников звучат удивительно: неужели действительно белорусы не хотят работать за зарплату, которая существенно превышает среднюю по стране, да еще и с предоставлением общежития?!





UDF.BY изучил Общереспубликанский банк вакансий, но ничего похожего, на описанное чиновниками, не обнаружил. Самые большие зарплаты, которые там предлагает МТЗ, – «от 900 рублей».









Фото: ctv.by





Лукашенко рассказал, как его мать довели до слез





Руководитель страны вспомнил, что его ушедшая в 2015 году из жизни мать пережила три президентские кампании.





«И вот она сморит, деревенская женщина, а там на ее сына из российских каналов, и западных, и наших… Я захожу к ней, она плачет. Чего плачешь? «Сынок я ж табе казала, ну не трэаба чужога браць». Мама, говорю, да я ничего не брал. У меня даже квартиры нет, живу тут за забором в резиденции государственной», – поделился воспоминаниями Лукашенко.









Намекнул, что Путин ему завидует





Общаясь с работниками МТЗ, руководитель Беларуси несколько раз в той или иной форме возвращался к теме коронавируса. Среди прочего он заявил, что властям «боком вылазит» выбранная ими тактика отказа от карантина – из-за реакции руководства других стран.





«То парад провели не так, то на Радуницу люди пошли на кладбище. Зависть – это не только у вас друг к другу, зависть – это и у нас на самом высоком уровне», – посетовал Лукашенко, намекая, по всей видимости, на российские власти.