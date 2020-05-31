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За время акции «МакДональдса» бригады скорой помощи получили более 30 тысяч бесплатных обедов
31.05.2020 12:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае «МакДональдс» запустил акцию по бесплатным обедам для врачей скорой помощи. Сначала бригады «скорой» могли получить обеды в «МакДрайв» и ресторанах сети, но после того, как главврач городской станции скорой помощи в Минске запретил сотрудникам в рабочее время заезжать в «МакДональдс», сеть наладила доставку обедов прямо медикам на работу.
«В знак признательности за профессионализм и заботу врачей в это непростое время компания решила позаботиться о них в ответ», — так объяснили решение в сети быстрого питания.
В итоге, как сообщили в пресс-службе «МакДональдс», более 30 000 наборов были предоставлены бригадам скорой за все время проведения акции в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Бесплатный набор предлагался в восьми вариантах на выбор — бургер либо куриные наггетсы, картофель фри, кофе и пирожок.
Акция «Обеды поддержки» проходила с 3 мая и заканчивается 31 мая.
Напомним, в связи со вспышкой коронавируса нагрузка на медиков резко возросла. «МакДональдс», чтобы поддержать медработников, с 3 мая бесплатно предоставлял им обеденные наборы. За время действия акции за бесплатными обедами каждый день приезжали несколько сотен авто скорой помощи.
Но 20 мая главврач городской станции скорой помощи Минска Александр Жинко
Проблему удалось решить, с 22 мая «МакДональдс» отдавал заказы оператору доставки Delivio, который привозил обеды
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«В знак признательности за профессионализм и заботу врачей в это непростое время компания решила позаботиться о них в ответ», - так объяснили решение в сети...
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