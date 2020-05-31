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Драгун о коронавирусе: «Ничего страшного в том, что мы играем в такое время. Абсолютно никаких проблем»
31.05.2020 12:03 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек БАТЭ Станислав Драгун в эфире программы «Макаенка, 9» на «Беларусь 1» поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не остановлен из-за коронавируса.
– Игра во время пандемии коронавируса на вас как-то влияет психологически? Или вы стараетесь об этом не думать?
– Психологически сама игра никак не влияет. Но вот тот шум, который есть: останавливать чемпионат, не останавливать чемпионат, что там будет через неделю, что федерация футбола придумает – вот это больше отвлекало. А сама игра – нет. Считаю, что ничего страшного в том, что мы играем в такое время. Абсолютно никаких проблем, – сказал Драгун.
Напомним, чемпионат Беларуси начался в запланированные сроки – 19 марта и определенный период был единственным турниром в
Некоторые европейские чемпионаты только сейчас возобновляют турниры или думают о тактике выхода из карантина.
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