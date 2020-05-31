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В Пакистане ввели обязательный масочный режим
31.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Носить маски в общественных местах обязали власти граждан Пакистана. Об этом 30 мая заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза, сообщает ТАСС.
«Ношение масок, с учетом того, что количество новых случаев коронавируса продолжает расти каждый день, теперь обязательно, — сообщил Мирза. — Хирургические и тканые маски должны носиться в поездах, общественном транспорте, мечетях, базарах и магазинах».
На данный момент в стране выявлено 66 457 случаев заражения, из них 24 131 инфицированный выздоровел, 1 395 человек умерли. 9 мая правительство Пакистана приступило к первому этапу смягчения режима изоляции.
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Носить маски в общественных местах обязали власти граждан Пакистана. Об этом 30 мая заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар...
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