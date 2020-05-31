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Кочанова, Караник и Пиневич с осмотром приехали в крупные больницы Минска

31.05.2020 16:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кочанова, Караник и Пиневич с осмотром приехали в крупные больницы МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Контроль за ситуацией в больницах – сегодня в крупные медицинские учреждения в Минске, которые принимают коронавирусных пациентов, с осмотром приехали председатель Совета Республики, министр здравоохранения и его первый зам. 

Это поручение Президента отслеживать каждый случай: чем лечат людей, как соблюдаются протоколы, что еще нужно медикам? Чтобы исключить любые ошибки и ускорить процесс выздоровления.

И такие выезды, это не «общение в переговорной». Сегодня в маршруте Владимира Караника, Дмитрия Пиневича и Натальи Кочановой были три больницы. Посетили и так называемые «грязные зоны», где очень высок риск заражения, но именно там становится понятно, как обстоят дела. 

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Ни в одном учреждении мы не видели грубых нарушений, всего хватает. Все работники понимают, что нужно пользоваться средствами защиты. Этот мониторинг не выявляет нарушений, но позволяет системе оставаться в тонусе».

Такой «живой» мониторинг продолжится в ближайшее время. Не расслабляться медики призывают и самих белорусов. Быть бдительными, в местах массового скопления людей использовать индивидуальные средства защиты. А лучше воздержаться от таких выходов. В будние дни главы системы здравоохранения точно также посещают больницы в регионах. Выходные – время Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Контроль за ситуацией в больницах – сегодня в крупные медицинские учреждения в Минске, которые принимают коронавирусных пациентов, с осмотром приехали...
 
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