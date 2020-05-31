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Выздоровели 18 514 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 31 мая
31.05.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Данные Минздрава по коронавирусу на 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом. Всего на коронавирусную инфекцию проведено более 540 тысяч исследований. За весь период распространения заболевания на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по коронавирусу на 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов, у которых...
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