МТЗ. Наш знаменитый бренд

Глава государства посетил Минский тракторный завод, который, кстати, вчера отметил свое 74‑летие. Работает предприятие стабильно. Обеспечивает рабочими местами десятки тысяч человек. Продукция постоянно совершенствуется. О МТЗ знают не только в нашей стране — во всем мире. Общаясь с коллективом, Александр ­Лукашенко сказал:

— Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд. У меня такое ощущение, что вы верите, что у этого завода есть будущее. Успехов вам! И не только ваши успехи значимы, думаю, что у многих и дети тут будут работать.

Чем богаты

Понять, каково настоящее и будущее завода, можно было уже на улице, перед центральной проходной. Перед приездом Главы государства здесь выставили перспективную технику, которая работает или еще будет работать под брендом Belarus. Энергонасыщенные и сверхмощные тракторы, экспортные версии привычной техники, снегоуплотнительные и льдозаливочные машины, которые Александр ­Лукашенко предложил оценить в действии зимой, всевозможные комплектующие… На импровизированной выставке, в частности, Президенту показали новые двигатели с системой очистки отработавших газов, произведенные для МТЗ на Минском моторном заводе. Говорили и о планах. Например, об имеющихся разработках в сфере точного земледелия, которые, по словам генерального директора Минского тракторного завода Виталия Вовка, позволят выйти к 2030 году на освоение беспилотного трактора. Немаловажная тема — развитие производств за рубежом.

Впрочем, первым делом Александр ­Лукашенко поинтересовался у Виталия Вовка кадровым вопросом. Вот в связи с чем:

— На богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись.

МТЗ работает стабильно, имеются даже вакансии. Некая напряженность, правда, ощущалась несколько месяцев тому назад. Виталий Вовк рассказывает: даже дали объявления о вакансиях во многих районных газетах. Предложили зарплату в 1400 рублей, общежитие, возможность переобучения. Откликнулся только один человек…

Александр Лукашенко в ответ акцентирует внимание: деньги нужно зарабатывать, просто так их никто не даст, рабочие места есть. Это к вопросу о поддержке тех, кто временно в эту пору остался без работы:

— Как помогать? Им говорят: иди на МТЗ, там тебе дадут работу, ты прокормишь семью эти два-три месяца, пока восстановится твое предприятие. Нет, буду лучше сидеть, ждать с моря погоды! Нет, так дело не пойдет. Мы видим, что ситуация непростая. Это не наша ситуация. В мире так сложилось. Мы же свою границу ни с Польшей, ни с Украиной, ни со странами Балтии, ни с Россией не закрывали и до сих пор не закрываем. Они остановили производство. Мы производство не останавливали. Мы бы никогда не открылись. Потом, чтобы раскрутиться-развернуться, нужны деньги, — добавил Глава государства, уже общаясь с рабочими.

Стабильность работы, наличие рынков сбыта, вопрос оплаты труда — все это влияет и на отношение коллектива к труду. Президент отметил:

— Люди должны видеть свет в конце тоннеля. Если они это видят, будут стараться.

Знак качества

В корпусе сборки тракторов Александр Лукашенко вновь поднял тему импортозамещения. Его вердикт: сократить поставки комплектующих из-за рубежа, а для этого максимально сконцентрировать соответствующие производства на территории страны. При этом обеспечить высокое качество продукции. А работникам МТЗ Александр Лукашенко прямо заявил: будете работать некачественно — будете ходить нищими. И пояснил:

— Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная. Такой продукции море. И неплохой продукции. И немцы, и американцы — все производят трактора. И нам приходится конкурировать.

Конкуренцию, впрочем, МТЗ выдерживает. Глава государства признался, что любит, когда белорусская техника демонстрируется за границей.

— Последний раз были в Египте. Я приезжаю с Президентом Египта аль-Сиси, он мне хвастается новой столицей. Смотрю — наши трактора стоят. И не только трактора, а разная техника. И гордость распирает.

Принципиальная позиция

Общение с работниками — это уже традиционная часть программы посещения того или иного предприятия Главой государства. Повестка дня: коронавирус, выборы, отношение Александра Лукашенко к приватизации. Некоторые люди, подчеркнул Президент, предлагают распродать предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. Звучит красиво. Только белорусский лидер сомневается: а не уйдут ли они в карман? Да и кто продает предприятия в кризис?

— Какая цена этого предприятия в кризис? Никакая! — отметил Глава государства. — Поэтому я вам сразу хочу сказать: это не моя политика — приватизация, хотя я и не против продажи государственной собственности. Абсолютно не против! Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие.

Принципиальная позиция Президента: не тронь чужое. Распродавать государственную собственность просто так мы не можем. Ведь заводы создавались не нынешними рабочими, а предыдущими поколениями.

— Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям.

Особенность момента

Отдельно — о коронавирусе и борьбе с ним. Этой темой у Главы государства поинтересовалась Ирина Щурко. Президент в ответ спросил, как обстановка выглядит с ее стороны. А потом заявил:

— Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное — это политика. И вы скоро в этом убедитесь.

Говоря о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко напомнил, что многие больницы уже начинают возвращаться к привычной жизни и своей специализации:

— Кто-то заболеет — вылечим, не переживайте за это. Мы это умеем делать, особенно если говорить по этому вирусу. Четыре больницы будем с понедельника «мыть». В Витебске уже, по-моему, три больницы «вымыли» из тех, которые мы использовали, чтобы лечить людей с вирусом. Это говорит о том, что мы потихоньку выползаем.

Методы борьбы с пандемией в Беларуси, замечает Глава государства, тем не менее критиковали зарубежные дипломаты. Кто-то из них, возможно, и сейчас не согласен с белорусскими подходами.

— Спрашиваю у министра иностранных дел: а они вывезли свои семьи? Говорит, что нет. Когда их звали домой, отказывались возвращаться и говорили: если вдруг придется поехать, то детей и жен оставим здесь. Это о многом говорит. Сейчас год большой политики, все политизировано, люди одурманены. В этом особенность и сложность нынешнего момента.

Наш выбор

Рассказал Глава государства и о готовящемся Послании народу и Парламенту. А затем подтвердил намерение сформировать до выборов новый состав Правительства. Это, пояснил Александр Лукашенко, обычная для него практика. Люди должны видеть и понимать, кто будет работать на ключевых должностях. Один из работников завода тем временем поинтересовался, правда ли, что одному из участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность Премьер-министра.

— Я понимаю, что это банкир где-то сделал. Видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — ответил Глава государства. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще, со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность Премьер-министра и внести кандидатуру в Парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть Премьер-министром.

Президент добавил: он никак не мог предлагать да и на сегодняшний день не предлагал никому эту должность.

— В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом Правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, — заявил Александр Лукашенко.

Возможно, высказал мнение Глава государства, упомянутому банкиру предлагали должность Премьер-министра в другой стране:

— Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.

Отвечая на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, Глава государства отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись:

— За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его Президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом.

Обратил Александр Лукашенко внимание и на то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов — женщин:

— Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся.

Вдобавок заметил:

— Мужики там кипеж подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. ред.), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10 — 12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам… На этого пацаненка(сотрудника милиции. — Прим. ред.) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают.

Кроме того, Александр Лукашенко сегодня обратил внимание на статью в российском издании «КоммерсантЪ»:

— Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство… Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в Президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый Президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью. У нас не Литва. Там Президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

«КоммерсантЪ», говорит Президент, правда, поторопился:

— Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию. Не так лечим.

После этого Глава государства рассказал о том, каким жизненным принципам следует он. Один из них — всегда говорить правду, какой бы она ни была:

— Говорите все, что вы думаете. Но знайте где и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте. Меня критикуйте, других. Но не оскорбляйте лично. И второе — не врите. Ни в коем случае.

При этом признался, что во времена президентской молодости ему порой предлагали: вы скажите, а там посмотрим.

— Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил? Это мой жесточайший принцип — правда, какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное…

«СБ. Беларусь сегодня»