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Сотрудники скорой из Калинковичей: «Мы, зараженные коронавирусом, месяц возили людей!»

01.06.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники скорой из Калинковичей месяц ждали результаты анализов на COVID-19. Оказалось, что они заражены.

«Но начальство сказало ходить на работу! Представьте — мы, больные коронавирусом — месяц возили людей и дальше будем растаскивать заразу по городу?», — возмутились медработники.

Они рассказали Радио Свободе о нехватке средств индивидуальной защиты, месяце ожидания результатов анализов, лишении обещанных надбавок, показухе перед комиссией из Гомельского управления здравоохранения.

На Калинковичской скорой работает, по словам сотрудников, около 100 человек. На смене — около 15. По словам фельдшера Анны (имя изменено по ее просьбе, — РС), месяц назад, 30 апреля, у 30 сотрудников скорой взяли мазки на коронавирус. Только 25 мая пришли результаты. У 14 медработников коронавирус подтвердился. Остаток — 16 человек — пока не получили результатов.


«Нам сказало начальство идти и работать дальше! Что мы уже переболели и нам нечего бояться! У нас семьи, дети — это одно. Второе — мы ежедневно возили и возим людей. Представьте, что мы сами разносим заразу по Калинковичам! Это просто ужас. Больше и больше заражаем людей, выходит? Мы и так не управляемся, потому что больных очень много», — говорит Анна.

«Сами шили маски, мыли и гладили их»

Она говорит, что первые случаи СOVID-19 фиксировались в Калинковичах еще в феврале, но средств предосторожности не было.

«Тогда мы старались сами себя защитить — шили сами маски, мыли их, гладили. Сейчас нам выдают даже защитные костюмы — одноразовые, которые мы используем по много раз. После стирки они жалкие — растянутые, с дырками», — объясняет фельдшер.

По ее словам, 29 мая приезжала комиссия из Гомельского управления здравоохранения.

«К комиссии подготовились — привезли мешки просто защитных костюмов, респираторов. Всем, кто работал, сказали одеться, даже водителям, которые никогда не ездили в костюмах. На собрание позвали только тех людей, которые молчат, потому что боятся начальства, или пенсионеров, которые боятся потерять работу. Они говорили, что у нас все хорошо», — сказала Анна.

«Обещали 2000 — дали кому 200, кому и ничего»

Ее и коллег возмутила ситуация с обещанными надбавками. По словам фельдшера, сначала им выдали расчетные, где были указаны надбавки по 2000 рублей. Анна, например, могла получить 2800.

«Через два дня сказали, что расчетные ошибочны, и дали другие. Там были надбавки по 150 — 300 рублей, а некоторым вообще ничего! Нам начальство объяснило, что мы сами должны подтвердить, что возили больных коронавирусом. Как это делать? Мы везем, спасаем больного и не можем знать, заразен он или нет. Результаты приходят через 2-3 недели. И мы должны сами их искать. Мы работаем так сейчас, что присесть не можем — больных очень много. А еще и искать самим сведения о больных», — говорит медработник.

Единственное, что могут более-менее доказать сотрудники «скорой», — это случаи, когда везут больного с подтвержденным коронавирусом на Гомель.

«А возим очень часто, и чаще почему-то по ночам», — говорит фельдшер.

«Нас пугают контрактами, увольнением»

Анна говорит, что начальство не реагирует на жалобы, а пугает людей контрактом или увольнением. «Я, во-первых, люблю свою работу. Во-вторых — где найти другую работу в Калинковичах? Мы просто не выдерживаем от этого всего — много больных и работы, а нас обворовывают просто. Сами больные — и не знаем об этом. Привезли средства защиты, чтобы создать показуху, никому не нужную, для комиссии из Гомеля», — говорит фельдшер.

«Ко мне с жалобами никто не обращался»

Заведующий скорой помощи Андрей Хутликов ответил БелаПАН, что к нему с жалобами подчиненные не обращались. За подробностями он посоветовал звонить к заместителю главного врача. Насчет коронавируса у сотрудников отказался комментировать.

В течение рабочего дня в пятницу ни один телефон администрации не отвечал. В приемной главврача ответили: «Никого нет — кто на районе, кто в отделениях. Мобильных телефонов мы не даем».

Заместитель главного врача Елена Лешенок не снимала трубку. Ее коллеги отвечали, что она занята.

Обновлено: позже фельдшер сообщила, что в субботу сотрудников «скорой» внезапно собрали, чтобы взять экспресс-тесты на коронавирус. «Через какое-то время сообщили, что „вы никто и не болели“, что тесты — отрицательные у всех четырнадцати человек. Начальство сказало, что это нужно написать „в интернет“, чтобы опровергнуть распространенные там сведения». Ранее списки зараженных медицинских сотрудников появились в некоторых телеграмм-каналах.


перевод gomel.today
 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники скорой из Калинковичей месяц ждали результаты анализов на COVID-19. Оказалось, что они заражены.
 
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