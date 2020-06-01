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В известном бразильском клубе произошла масштабная вспышка коронавируса
01.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На самоизоляцию были отправлены 16 игроков.
Игроки были отправлены на самоизоляцию / фото twitter.com/vascodagama
В бразильском футбольном клубе Васко да Гама обнаружили 16 случаев заражением коронавирусом.
Тесты на COVID-19 показали положительный результат у 16 из 43 футболистов клуба, сообщает
Все 16 игроков были отправлены на самоизоляцию. Кроме этого, еще три фтболисты клуба уже переболели болезнью, а остальные игроки пройдут еще одно тестирование на коронавирус.
В общем тесты прошли 350 сотрудников клуба.
Ранее сообщалось, что в бразильском футбольном клубе Фламенго коронавирусом заразились 38 человек.
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На самоизоляцию были отправлены 16 игроков.
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