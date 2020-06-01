В известном бразильском клубе произошла масштабная вспышка коронавируса

Игроки были отправлены на самоизоляцию / фото twitter.com/vascodagama

Тесты на COVID-19 показали положительный результат у 16 из 43 футболистов клуба, сообщаетВаско да Гамы.

Все 16 игроков были отправлены на самоизоляцию. Кроме этого, еще три фтболисты клуба уже переболели болезнью, а остальные игроки пройдут еще одно тестирование на коронавирус.



