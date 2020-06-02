ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Составлен список из 10 самых безопасных пляжей в Европе

02.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе.

Эксперты определили 10 самых безопасных пляжей Европы в условиях эпидемии коронавируса
Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе. 

Участники рейтинга выбирались по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе, а также по площади пляжа и количеству отдыхающих. Это позволило экспертам оценить возможность соблюдения безопасной дистанции для загорающих и плавающих. Помимо этого учитывались меры местных гостиниц по дезинфекции и социальному дистанцированию, пишет interfax.by

Из ближайших к Беларуси пляжных курортов в топ вошли латвийская Юрмала (8 место) и литовская Нида (9 место).


Мальта

Лидером рейтинга стала Превеза в Греции. Также в топ-10 включены португальские пляжи Компорта (2 позиция), Порту-Санту (4 место), Мейя Прайя (7-е), Хельская коса в Польше (3-е), Халикунас в греческом Корфу (5-е), Ривьера Бич на Мальте (6-е), немецкий Бинц (10 позиция).

Авторы рейтинга отметили, что на этих пляжах будет обеспечен безопасный отдых, так как даже в пик сезона не возникнет проблемы с соблюдением правил безопасности в связи с угрозой заболевания Covid-19.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе.
 
Новости дня
Новости
 
Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика