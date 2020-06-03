Впервые за сутки выздоровевших больше, чем заразившихся: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси

Выздоровели и выписаны 20 171 пациент (плюс 976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 248 пациентов (плюс пять за последние сутки).





Впервые количество новых случаев меньше числа выздоровевших: новых случаев 861, а выздоровевших — 976. Напомним, что по новому приказу Минздрава, тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закрывают через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).





Всего проведено 573 699 тестов. Из них за последние сутки — 10 754. Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8 (вчера было 8,9%, позавчера — 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.





Наша страна в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.