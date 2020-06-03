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Впервые за сутки выздоровевших больше, чем заразившихся: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси

03.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот показатель менее 900 случаев.

Впервые за сутки выздоровевших больше, чем заразившихся: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси
Выздоровели и выписаны 20 171 пациент (плюс 976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 248 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Впервые количество новых случаев меньше числа выздоровевших: новых случаев 861, а выздоровевших — 976. Напомним, что по новому приказу Минздрава, тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закрывают через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).

Всего проведено 573 699 тестов. Из них за последние сутки — 10 754. Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8 (вчера было 8,9%, позавчера — 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Наша страна в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.
 
 
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В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот...
 
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