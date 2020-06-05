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Жители Минска нелегально продавали тесты на COVID-19
05.06.2020 18:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПриобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно продавали тест-системы на COVID-19. По информации милиции, 28-летний мужчина приобрел 10 тестов на коронавирус в России через интернет. Цена - 30 белорусских рублей за один. А уже в нашей стране он перепродавал их за 70 рублей.
Александр Макарюк, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома: "По аналогичной схеме работал и 37-летний житель г. Минска, которого борцы с экономическими преступлениями задержали с поличным накануне. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел 30 тестов в Республики Беларусь у неизвестного лица и также планировал продавать вдвое дороже через интернет. В настоящий момент все тесты изъяты".
За незаконную предпринимательскую деятельность составлены административные протоколы. Сейчас оперативники выясняют каналы поставки тестов на нелегальный рынок.
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Приобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно...
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