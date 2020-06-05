Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Минска нелегально продавали тесты на COVID-19 Приобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно...

Приобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно продавали тест-системы на COVID-19. По информации милиции, 28-летний мужчина приобрел 10 тестов на коронавирус в России через интернет. Цена - 30 белорусских рублей за один. А уже в нашей стране он перепродавал их за 70 рублей.За незаконную предпринимательскую деятельность составлены административные протоколы. Сейчас оперативники выясняют каналы поставки тестов на нелегальный рынок.