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Жители Минска нелегально продавали тесты на COVID-19

05.06.2020 18:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Приобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно продавали тест-системы на COVID-19. По информации милиции, 28-летний мужчина приобрел 10 тестов на коронавирус в России через интернет. Цена - 30 белорусских рублей за один. А уже в нашей стране он перепродавал их за 70 рублей.

Александр Макарюк, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома: "По аналогичной схеме работал и 37-летний житель г. Минска, которого борцы с экономическими преступлениями задержали с поличным накануне. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел 30 тестов в Республики Беларусь у неизвестного лица и также планировал продавать вдвое дороже через интернет. В настоящий момент все тесты изъяты". 

За незаконную предпринимательскую деятельность составлены административные протоколы. Сейчас оперативники выясняют каналы поставки тестов на нелегальный рынок.

 
Теги: Минск
 
 
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Приобретали в Москве и перепродавали в Минске. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей столицы, которые незаконно...
 
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