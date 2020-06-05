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Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске
05.06.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь проводят исследования проб на коронавирус. Сама лаборатория существовала на базе учреждения уже не один год. Но до этого времени здесь проводили бактериологические исследования, а вот после переоснащения начали работать с вирусами. Врачи прошли обучение в Минском областном центре эпидемиологии.
Ирина Левшина, главный государственный санитарный врач Солигорского района:
Лаборатория начала работать с начала мая. За это время здесь выполнили почти 4 тысячи исследований.
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Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь проводят...
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