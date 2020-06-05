ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

05.06.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

Здесь проводят исследования проб на коронавирус. Сама лаборатория существовала на базе учреждения уже не один год. Но до этого времени здесь проводили бактериологические исследования, а вот после переоснащения начали работать с вирусами. Врачи прошли обучение в Минском областном центре эпидемиологии.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

Ирина Левшина, главный государственный санитарный врач Солигорского района:
Лаборатория работает круглосуточно, задействован практически весь состав работников. В лабораторию доставляются пробы из Солигорского, Любанского, Слуцкого и Стародорожского районов. В сутки нами проводится в среднем где-то 180 исследований.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

Лаборатория начала работать с начала мая. За это время здесь выполнили почти 4 тысячи исследований.

Люди в материале: Ирина Левшина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь проводят...
 
Новости дня
Новости
 
Жители Минска нелегально продавали тесты на COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика