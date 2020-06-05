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Эпидемиолог Н. Филатов: Распространение коронавируса управляемо
05.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМир постепенно выходит из карантина, но по-прежнему остается ряд вопросов. Насколько опасен вирус, будет ли вторая волна, что такое коллективный иммунитет, какие меры в борьбе с болезнью наиболее эффективны?
Их мы адресовали сегодня авторитетному российскому эпидемиологу, доктору медицинских наук Николаю Филатову. Что ученый думает по поводу сложившейся ситуации? В рубрике "Мнение" в программе
Интервью эпидемиолога
В одном из своих интервью Вы назвали коронавирус обычной респираторной инфекцией. Почему?
Николай Филатов, эпидемиолог, доктор медицинских наук, завкафедрой Сеченовского университета: "Да, я так и считаю. А чем он отличается от какой-то другой? У него сегодня одна угроза, одно преимущество. Он новый в популяции. Любой возбудитель новый входит в популяцию на пике своей вирулентности. Он наиболее агрессивен в этот период, когда он только входит. Но мы видим, что он при такой летальности, при такой интенсивности распространения не особо опасен. И говорить, что он представляет серьезную угрозу, я не стал бы. Это банальная инфекция, таких десятки периодически появляется. А если мы сейчас видим, что фактически ни по заболеваемости, ни по летальности по сравнению с прошлым годом, когда не было пандемии, ничего не изменилось, так чего мы так напугались? Мы что-то не очень правильно делаем. Другое дело, что новый вирус в данном случае респираторный, значит, он опасен для легких человека. И люди пожилого возраста, которые неоднократно встречались с новыми вирусами, их иммунная система очень напряжена. И она, получив сигнал, что появился новый, активно начинает защищаться. И это гиперактивность приводит к такой патологии, как пневмония".
Эффективные меры в борьбе с коронавирусом
Какие из мер, которые были приняты странами всего мира, оказались эффективными, а какие нет?
Николай Филатов: "Вы знаете, по сути, эффективных мер по всему миру, включая Российскую Федерацию, не было. Никаких. Просто вот эти ограничительные мероприятия, это оттягивание процесса или растягивание его во времени. Но дальше эти все ограничительные мероприятия, которые проводятся, они либо с нулевым эффектом, либо опасны, с отрицательным. Я приведу пример. У нас есть сеть магазинов Billa, которые пишут на своих магазинах объявления. Они вроде и слова красивые написали, что они пожилых лиц обслуживают в 9 утра. Т.е. они со всего микрорайона собирают всех этих людей. Среди них и инфицированные, но старик старика заражает более высоковирулетным возбудителем, он им подарит более высокую угрозу, чем школьник или ребенок. Дети не болеют. Поэтому закрывать детей вообще глупость. Поэтому там, где собирают стариков, там получают угрозу".
Сколько человек должны переболеть, чтобы выработался коллективный иммунитет, и ждать ли его как панацею?
Коронавирус теряет вирулентность
Николай Филатов: "Не надо ждать как панацею. Дело в том, что на популяционном уровне возбудитель – вирус - теряет вирулентность сейчас очень активно. Посмотрите, сейчас тяжелых форм практически нет, он сейчас просто постепенно исчезнет. Мы справлялись в свое время и с чумой, оспой. Мы брали контактных и их изолировали. Здесь можно было сделать так. Не надо всех запирать под ключ. Не надо этого всего делать".
Многие прогнозируют вторую вспышку коронавируса осенью. Так ли это и стоит ли бояться?
Уровень генетической агрессии коронавируса
Николай Филатов: "Я не считаю, я абсолютно убежден, опыт работы и наблюдения эпидемиологического за всеми вспышками и эпидемиями, они показывают, он новый, пришел. Но у него есть генетическая способность его агрессии, выше которой он прыгнуть не может, он не грипп, он не будет таким агрессивным, он коронавирус. Он не может стать другим, ни корью, он так и будет коронавирусом. Вот этот COVID-19 сейчас он новый, он напугал популяцию, а осенью он уже будет обычным в обществе. С ним люди уже встречались на популяционном уровне".
Скажите, я Вас правильно поняла, что все эти жесткие карантинные меры оказались не просто слишком эффективными, но и растянули сам процесс.
Николай Филатов: "Конечно, растянули по времени вхождение возбудителя. Но им можно было управлять. Если бы мы детей выпустили, детей не держали на дому разобщенно, то вирус, циркулируя в этой популяции детской, не вызывая у них заболевания, он бы привел к быстрой потери вирулентности и к тому, что было бы меньше смертей у стариков и быстрее закончился процесс".
Когда все-таки закончится пандемия?
Николай Филатов: "Я не знаю, что будет в южном полушарии, но могу сказать, что у нас все закончится, когда пойдем плавать в речку".
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Мир постепенно выходит из карантина, но по-прежнему остается ряд вопросов. Насколько опасен вирус, будет ли вторая волна, что такое коллективный иммунитет, какие...
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