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Интервью эпидемиолога

Эффективные меры в борьбе с коронавирусом

Коронавирус теряет вирулентность

Уровень генетической агрессии коронавируса

Когда все-таки закончится пандемия?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эпидемиолог Н. Филатов: Распространение коронавируса управляемо Мир постепенно выходит из карантина, но по-прежнему остается ряд вопросов. Насколько опасен вирус, будет ли вторая волна, что такое коллективный иммунитет, какие...

Мир постепенно выходит из карантина, но по-прежнему остается ряд вопросов. Насколько опасен вирус, будет ли вторая волна, что такое коллективный иммунитет, какие меры в борьбе с болезнью наиболее эффективны?Их мы адресовали сегодня авторитетному российскому эпидемиологу, доктору медицинских наук Николаю Филатову. Что ученый думает по поводу сложившейся ситуации? В рубрике "Мнение" в программе