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Глава ФИФА призвал ужесточить финансовые правила для клубов
07.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что финансовые правила для клубов должны быть ужесточены для того, чтобы появилась большая "прозрачность" управления. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Я лично выступаю за более четкие и строгие финансовые правила, которые дают полную прозрачность управления. Эти правила должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой", - уточнил он.
Организация, как отмечается, уже проводит масштабную работу по этому вопросу и работает в данном направлении.
"Мы сталкиваемся с серьезными корпоративными интересами, которые борются против призыва об улучшении глобального управления в нашем спорте", - подчеркнул глава ФИФА, характеризуя ситуацию с поддержкой данной инициативы со стороны команд.
Ранее Инфантино заметил, что необходимо уважать разные решения, которые принимаются в различных странах относительно возобновления турниров после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.
Напомним, что некоторые европейские футбольные чемпионаты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, вновь возобновились, однако во Франции, Бельгии и Нидерландах розыгрыш турнира был завершен досрочно.
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что финансовые правила для клубов должны быть ужесточены для того, чтобы появилась...
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