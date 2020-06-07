Глава ФИФА призвал ужесточить финансовые правила для клубов













"Я лично выступаю за более четкие и строгие финансовые правила, которые дают полную прозрачность управления. Эти правила должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой", - уточнил он.





Организация, как отмечается, уже проводит масштабную работу по этому вопросу и работает в данном направлении.





"Мы сталкиваемся с серьезными корпоративными интересами, которые борются против призыва об улучшении глобального управления в нашем спорте", - подчеркнул глава ФИФА, характеризуя ситуацию с поддержкой данной инициативы со стороны команд.





Ранее Инфантино заметил, что необходимо уважать разные решения, которые принимаются в различных странах относительно возобновления турниров после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.





Напомним, что некоторые европейские футбольные чемпионаты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, вновь возобновились, однако во Франции, Бельгии и Нидерландах розыгрыш турнира был завершен досрочно.