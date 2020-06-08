ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГосСМИ утверждают, что после парада 9 мая зараженных коронавирусом стало меньше

08.06.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вчера в рубрике «Антифейк» на телеканале ОНТ рассказали, как повлиял парад 9 мая на распространение коронавируса.

Якобы после переда число заболеваний снизилось, цитирует ведущего SB.by Дмитрий Семченкова, пишет The Village Беларусь.

— Наглядный график подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси по дням после 9 Мая демонстрирует: распространение инфекции шло с примерно одинаковой скоростью, а к концу мая положительных тестов стало даже меньше, а мы их делаем гораздо чаще большинства европейских стран. И если кто-то скажет, что тесты не всегда дают точный результат, то и в других странах медики делают такие же тесты.

Причина, как было отмечено в рубрике, проста: на парад многие зрители пришли в масках, в основном все соблюдали дистанцию. К тому же, по подсчетам экспертов, на параде было 15 тысяч человек, а рекорд всего лишь одного торгового центра в Минске — 130 тысяч посетителей за выходные.


Социолог, доктор исторических наук Андрей Гончаров отметил:

 — Почему-то сейчас все отчаянно молчат про парад 9 Мая в Минске. Западная и российская пресса с нетерпением ждали траурных сводок, собирались гуманитарные гробы посылать. Ничего не произошло. Беларусь живее всех живых. Эпидемиологические показатели там лучше, чем в Австрии и Германии — без домашних арестов и удушения экономики. В манипуляциях со статистикой заподозрены многие европейские страны. Намеренная или случайная, она есть у всех.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в рубрике «Антифейк» на телеканале ОНТ рассказали, как повлиял парад 9 мая на распространение коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Песков ушел от ответа на вопрос, поедет ли Лукашенко на парад в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика