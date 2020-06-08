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Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси
08.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране проводится серьезная работа по диагностике и выявлению новых случаев COVID. Проведено почти 633 тысячи тестов. С положительным результатом в общей сложности зарегистрированы 49 453 человека.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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