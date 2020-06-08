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Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси

08.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По официальной информации, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее лабораторно подтвердилось заболевание.  

Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси

В стране проводится серьезная работа по диагностике и выявлению новых случаев COVID. Проведено почти 633 тысячи тестов. С положительным результатом в общей сложности зарегистрированы 49 453 человека.  

Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом. 

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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   По...
 
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