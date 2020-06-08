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В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса
08.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был разработан местной компанией совместно с Институтом микробиологии. Препарат ввели внутривенно здоровым добровольцам.
Таким образом, специалисты намерены проверить его безопасность и иммуногенность. Предыдущие тесты показали, что данный препарат может быть использован как для предотвращения заражения COVID-19, так и в лечении заболевания. Результаты исследования помогут специалистам определять правильную дозировку для инфицированных людей.
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Новости Китая. В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был разработан...
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