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У 57% жителей итальянского Бергамо обнаружили антитела к COVID-19

09.06.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У 57% жителей итальянского Бергамо обнаружили антитела к COVID-19

В итальянской провинции Бергамо, расположенной в регионе Ломбардия, наиболее пострадавшем от пандемии, было проведено масштабное тестирование населения на антитела к COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Тестирование проводилось с 23 апреля по 3 июня. И его результаты показали, что антитела к коронавирусу присутствовали в организме у 57% прошедших проверку жителей. Всего в тестировании участие приняли 9965 человек. 

Как пояснили в Агентстве здравоохранения Бергамо, проверка была основана на случайной выборке. Кроме того, агентство уточняет, что большинство участников исследования являются жителями наиболее пострадавших областей провинции. 

В данный момент в Италии стартует общенациональная кампания по проведению тестирования на антитела. Предварительно предполагается взятие проб у 150 тыс. итальянцев. 

Как отметили в Национальном институте статистики Италии, данное исследование призвано помочь понять истинные масштабы эпидемии COVID-19 в стране.

Напомним, Италия является наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе. За весь период распространения инфекции там было зарегистрировано порядка 235 тыс. случаев заражения COVID-19. Из них 34 тыс. закончились летальным исходом.

Фото: pixabay

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В итальянской провинции Бергамо, расположенной в регионе Ломбардия, наиболее пострадавшем от пандемии, было проведено масштабное тестирование населения на...
 
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