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Планета выходит из локдауна

09.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Москве отменяют карантинные ограничения

В Москве с этого дня снимается большая часть противоэпидемических ограничений. Отменены цифровые пропуска, регламентация прогулок в парках и режим самоизоляции. Следующие этапы отмены запланированы на 16 и 23 июня: через две недели в Москве заработают все предприятия общественного питания, детские сады, госучреждения, спортклубы и бассейны. На вечер понедельника в России диагностированы почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом, 230 000 человек выздоровели, почти 6 000 умерли.

Снятие ограничений происходит в разных уголках планеты

В Новой Зеландии все противоэпидемические меры отменены полностью и окончательно. В бельгийской столице открываются бары и рестораны - впервые за последние три месяца. Правда, клиентов в них немного: туристы пока в Брюссель не вернулись. В бразильском Рио-де-Жанейро получили разрешение открыться практически все предприятия, включая спортклубы, стадионы, гостиницы и рестораны. Они пока тоже пустуют, поскольку даже в пределах Бразилии свобода перемещения людей и грузов восстановлена не полностью. Коронавирус обнаружен у семи миллионов двухсот тысяч землян.

 
 
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В Москве отменяют карантинные ограничения В Москве с этого дня снимается большая часть противоэпидемических ограничений. Отменены цифровые пропуска,...
 
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