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Планета выходит из локдауна
09.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
В Москве отменяют карантинные ограниченияВ Москве с этого дня снимается
Снятие ограничений происходит в разных уголках планеты
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В Москве отменяют карантинные ограничения В Москве с этого дня снимается большая часть противоэпидемических ограничений. Отменены цифровые пропуска,...
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