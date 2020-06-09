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Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике коронавируса - Потапенко

09.06.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике коронавируса. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике коронавируса - Потапенко

"Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике заболевания, проводится ряд санитарных мероприятий. Заболевшие есть, но, как правило, (коронавирусная инфекция. - Прим. БЕЛТА) протекает в легкой форме, без серьезных последствий. Проблема существует, но будем надеяться, что она нас скоро оставит", - сказал замминистра.

Он также ответил на вопрос о том, будут ли отбывать карантин офицеры запаса, которых планируется призвать в армию в этом году. "Ежегодно призываем 100 человек - офицеров, которые окончили военные кафедры. В войсках они повышают свою выучку. Они будут призваны в разное время - не все сразу. Но до конца года все 100 человек будут призваны, - рассказал Сергей Потапенко. - Конечно, мы всех проверим перед тем, как призывать. Все необходимые мероприятия будут проведены. Заболевших брать не будем".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая подписал указ №181 "О призыве офицеров запаса на военную службу". В соответствии с указом необходимо призвать в текущем году на службу в Вооруженные Силы до 100 граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве ВС и не имеющих права на отсрочку от призыва.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совет Министров до 1 февраля 2021 года должен представить Президенту Беларуси информацию о результатах призыва.

 
 
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  Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике коронавируса. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра обороны Беларуси...
 
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