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Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

09.06.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кубы. Куба успешно испытала вакцину, которая может помочь в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

Изначально препарат был разработан для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако после ряда исследований выяснилось, что он способен помочь и пациентам с коронавирусом. Вакцина может останавливать процессы воспаления легких. После ее применения клинические симптомы у большинства пациентов, находящихся в критическом состоянии, полностью изменились.

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

Сейчас этот препарат используют в отделениях интенсивной терапии всех больниц острова.

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Новости Кубы. Куба успешно испытала вакцину, которая может помочь в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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