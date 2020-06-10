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Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
10.06.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью
По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.
«Вы не подумали о том, что система здравоохранения в России более эффективна?», — ответил Песков на вопрос о занижении статистики. Он добавил, что российская медицина «дает возможность большему количеству людей остаться в живых».
По словам пресс-секретаря президента, большое количество заболевших в России связано с масштабной кампанией по тестированию. «Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше вы тестируете, тем больше вы обнаруживаете», — сказал Песков.
В мае британская газета
После этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти страны никогда не манипулировали данными по коронавирусу. Она констатировала, что уровень летальности от инфекции в России в семь раз ниже общемировой. Голикова связала это с большой выявляемостью заразившихся.
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По его словам, низкая смертность в стране объясняется эффективной системой здравоохранения. А большое количество заболевших выявляется в связи с...
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