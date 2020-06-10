Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Источник материала: Tut.by

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN .



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.

«Вы не подумали о том, что система здравоохранения в России более эффективна?», — ответил Песков на вопрос о занижении статистики. Он добавил, что российская медицина «дает возможность большему количеству людей остаться в живых».

По словам пресс-секретаря президента, большое количество заболевших в России связано с масштабной кампанией по тестированию. «Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше вы тестируете, тем больше вы обнаруживаете», — сказал Песков.

В мае британская газета Financial Times , а затем американская New York Times сообщили, что Россия занижает статистику по смертности от COVID-19. Рокомнадзор в связи с публикациями начал проверку, а дипломаты направили ноты протеста в редакции.

После этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти страны никогда не манипулировали данными по коронавирусу. Она констатировала, что уровень летальности от инфекции в России в семь раз ниже общемировой. Голикова связала это с большой выявляемостью заразившихся.