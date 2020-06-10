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Замглавы МИД РФ: Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня

10.06.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси посетит парад в Москве 24 июня. Об этом на конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.


Фото: Reuters

Буквально за несколько часов доя заявления замглавы РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Александр Лукашенко пока не подтвердил свое присутствие на параде, хотя и получил приглашение.

Напомним, традиционный парад 9 мая в России отменили из-за ситуации с коронавирусом. 16 апреля Владимир Путин перенес проведение парада к 75-летию Победы, который должен был пройти 9 мая. 26 мая президент России объявил о проведении парада в Москве 24 июня.

От проведения праздничного парада на 9 Мая из-за пандемии на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.

(Будет дополнено)

 
 
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Президент Беларуси посетит парад в Москве 24 июня. Об этом на конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и...
 
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