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Замглавы МИД РФ: Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня
10.06.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси посетит парад в Москве 24 июня. Об этом на конференции
Буквально за несколько часов доя заявления замглавы РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил
Напомним, традиционный парад 9 мая в России отменили из-за ситуации с коронавирусом. 16 апреля Владимир Путин
От проведения праздничного парада на 9 Мая из-за пандемии на территории постсоветских стран не отказались только
(Будет дополнено)
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Президент Беларуси посетит парад в Москве 24 июня. Об этом на конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и...
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