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Cтатистику по коронавирусу, «как в Беларуси», признали лживой. Верховный суд запретил манипуляции

10.06.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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6 июня Минздрав Бразилии решил поступить со статистикой по коронавирусу примерно так, как это уже делали в Беларуси. Бразильское ведомство на своем сайте перестало показывать полную информацию о числе заболевших и умерших в стране, сообщая лишь о новых и летальных случаях, которые произошли за последние сутки. Хотя раньше на этом ресурсе делали разбивку по штатам страны, сравнивали ситуацию с другими странами и так далее. Об этом сообщает The Guardian.

Тогда же в Минздраве сказали, что сайт теперь станут обновлять раз в сутки. А общих данных по эпидемии ковида в Бразилии на нем никто не найдет. Стоит отметить, что президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал такую тактику.

Это решение вызвало бурю критики. Правительство обвинили в утаивании общественно важных сведений и государственной цензуре. Судья Гильмар Мендес заявил, что манипулирование цифрами – прием авторитарных режимов. А их сокрытие не освобождает чиновников от ответственности за потерянные из-за пандемии жизни. И уже 9 июня судья Верховного суда Александр де Мораес дал правительству 48 часов, чтобы восстановить работу сайта в прежнем режиме.

Напомним, Жаир Болсонару – знатный ковид-диссидент на посту президента. Он множество раз публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности. Тем временем Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и третье – по числу умерших.

 
 
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6 июня Минздрав Бразилии решил поступить со статистикой по коронавирусу примерно так, как это уже делали в Беларуси. Бразильское ведомство на своем сайте...
 
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