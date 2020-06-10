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Ермошина рассказала об «особом пожелании президента»
10.06.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международных наблюдателей будут приглашать в Минск после регистрации кандидатов. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам после совещания у президента,
— В частности, один из таких вопросов, который обсуждался на сегодняшнем заседании, — вопрос наблюдения за выборами со стороны иностранных организаций и международных экспертов. Это наша обычная практика, все выборы проходят при обширном международном наблюдении. Почему он требует особого обсуждения — прежде всего это связано с определенными сложностями, связанными с пандемией коронавируса, и с той обстановкой, которая сложилась в стране, связанная с этим заболеванием. Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты.
Лидия Ермошина также рассказала, что Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из кандидатов на высший государственный пост.
— Особое пожелание главы государства — чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям. Я думаю, что такие меры будут способствовать тому, что все электоральные предпочтения будут учтены затем на процессе регистрации и в день голосования.
Напомним, президент 10 июня
На сегодняшний день необходимые для регистрации 100 тысяч подписей собрали Александр Лукашенко (больше 1 млн подписей), Виктор Бабарико (285 тысяч), Валерий Цепкало (более 119 тысяч), Наталья Кисель (108 тысяч), Анна Канопацкая (100 тысяч 100). Сергей Черечень собрал более 75 тысяч подписей, Андрей Дмитриев — более 60 тысяч, Светлана Тихановская — более 60 тысяч.
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Лидия Ермошина также рассказала, что Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из...
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