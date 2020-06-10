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Областная санслужба дополнила рекомендации для безопасности на пляжах и в зонах отдыха с учетом эпидситуации

11.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Областная санслужба дополнила рекомендации для безопасности на пляжах и в зонах отдыха с учетом эпидситуации
— Правила «за буйки не заплывать», «детей без присмотра не оставлять» и другие традиционные рекомендации отдыхающим в этом году дополнены соблюдением дистанцирования и другими мерами по профилактике COVID. Причем последние вынесены на первый план и касаются как организаторов отдыха, так и самих отдыхающих, — отмечает Главный государственный санитарный врач области Николай Кендыш.
Рекомендации по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории зон отдыха санэпидслужба выдала субъектам хозяйствования, за которыми решениями исполкомов эти зоны закреплены. Они должны позаботиться, чтобы отдыхающие имели возможность помыть руки с мылом или же обработать антисептиком. Шезлонги следует расставить на расстоянии не менее 1,5-2 м. В перечне необходимых мер: влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств не реже двух раз в течение дня в общественных туалетах, а также обработка контактных поверхностей, в том числе игрового и физкультурно-спортивного оборудования. Прокатное оборудование и инвентарь рекомендовано обрабатывать после каждого отдыхающего.
Поставлены новые задачи перед организаторами на территории зон отдыха досуга детей с использованием аттракционов.
В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья считают, что возможность организовать выездную торговлю и общепит на территории зон отдыха должна быть предоставлена только стационарным объектам этого профиля. Предписан режим «разобщения». Точки продаж и питания должны располагаться на безопасном расстоянии один от другого, а на подходах к прилавку — нанести разметку расстояния между клиентами, так как это сделано в городских магазинах.
Областная санслужба дополнила рекомендации для безопасности на пляжах и в зонах отдыха с учетом эпидситуации
 Столы в точках общепита на открытом воздухе под зонтиками предписано расставить на расстоянии не менее 1,5-2 м, возле каждого количество посадочных мест ограничить — 2 стула или 1 скамья. Посуда – только одноразовая, уборка и обработка столов — после каждого посетителя. При этом, предполагается, что работники торговли и общепита станут напоминать отдыхающим о защите от коронавируса.
 А чтобы не только напомнить, но и помочь соблюсти правила, рекомендовано обеспечить торговые объекты водой, бесконтактными дозаторами с жидким мылом и антисептиками для обработки рук (преимущественно спиртсодержащими), разовыми полотенцами, моющими и дезинфицирующими средствами с вирулицидным действием для проведения уборки. Экипировка продавцов должна полностью закрывать домашнюю одежду, плюс средства индивидуальной защиты — маски, перчатки. Состояние здоровья персонала следует ежедневно контролировать с проведением термометрии.
Для безопасности меню предложено запретить приготовление и реализацию кислородных и молочных коктейлей, салатов, мягкого мороженого, реализацию соков на розлив.
Составили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и рекомендации населению. В принципе, в зонах отдыха они почти ничем не отличаются от общеизвестных правил безопасного поведения в условиях риска инфекции, которые предписаны Минздравом: дистанцирование, правило чистых рук, респираторный этикет. Среди традиционных рекомендаций для отдыхающих акцент сделан на использование бутилированной воды и гигиенических правилах при «перекусах» на природе. В то же время в этом году санитарная служба рекомендует воздержаться от посещения зон отдыха тем, кому за шестьдесят, и людям с хроническими заболеваниями.
В тему

В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщают: большинство готовы к сезону отдыха. Проводится отбор проб воды в зонах отдыха, пока все соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Спасатели-осводовцы заступили на дежурство.

#безопасность #Стоп COVID
Анна ЛЕНСКАЯ
Фото: из архива «ГП»
 
 
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— Правила «за буйки не заплывать», «детей без присмотра не оставлять» и другие традиционные рекомендации отдыхающим в этом году дополнены
 
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