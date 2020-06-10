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Система проверок обоснованности увольнения с частных предприятий

Поддержка Центризбиркома на период избирательной кампании

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Никому не позволим обидеть простого человека! Пандемия коронавируса и горячий старт главной политической кампании года используются как повод для увольнения людей в частном секторе. При этом еще 3 месяца...

Пандемия коронавируса и горячий старт главной политической кампании года используются как повод для увольнения людей в частном секторе.При этом еще 3 месяца назад Александр Лукашенко предупреждал бизнес о недопустимости массовых сокращений и просил сохранять и поддерживать трудовые коллективы в непростое время. Тогда подобные факты были единичными. Сегодня они переросли в тенденцию и вызвали закономерную и ожидаемо жесткую реакцию Президента. Грубое нарушение социального договора с работниками, профсоюзами и шире - государством и обществом - в Беларуси будет иметь последствия для недобросовестного бизнеса.Такие жесткие оценки прозвучали сегодня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам. Александр Лукашенко поручил главам Администрации и Совета Республики, а также управляющему делами Президента проверить факты увольнения людей за последние месяцы из частных компаний. Если жалобы подтвердятся, восстанавливать нарушенные права работников будут за счет недобросовестных нанимателей. Президент предложил и схему таких возмещений. Она опирается на мировой опыт.И еще одним вопросом стала традиционная поддержка от государства Центризбиркому на период проведения важнейшей избирательной кампании. От четкой работы избирательных комиссий всех уровней, включая ЦИК, во многом зависит спокойствие и порядок в стране и во время, и после выборов.Аналитики отмечают - нынешняя избирательная кампания уже поставила своеобразный антирекорд по активности внешнего вмешательства, грязных технологий, запугивания лидеров общественного мнения и попыток раскачать общество на радикальные сценарии. Этим объясняется повышенное внимание к четкой, честной и прозрачной работе не только Центризбиркома, но и всех ветвей власти в этот напряженный период.