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Президент: Никому не позволим обидеть простого человека!
10.06.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПандемия коронавируса и горячий старт главной политической кампании года используются как повод для увольнения людей в частном секторе.
При этом еще 3 месяца назад Александр Лукашенко предупреждал бизнес о недопустимости массовых сокращений и просил сохранять и поддерживать трудовые коллективы в непростое время. Тогда подобные факты были единичными. Сегодня они переросли в тенденцию и вызвали закономерную и ожидаемо жесткую реакцию Президента. Грубое нарушение социального договора с работниками, профсоюзами и шире - государством и обществом - в Беларуси будет иметь последствия для недобросовестного бизнеса.
Система проверок обоснованности увольнения с частных предприятий
Такие жесткие оценки прозвучали сегодня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам. Александр Лукашенко поручил главам Администрации и Совета Республики, а также управляющему делами Президента проверить факты увольнения людей за последние месяцы из частных компаний. Если жалобы подтвердятся, восстанавливать нарушенные права работников будут за счет недобросовестных нанимателей. Президент предложил и схему таких возмещений. Она опирается на мировой опыт.
Поддержка Центризбиркома на период избирательной кампании
И еще одним вопросом стала традиционная поддержка от государства Центризбиркому на период проведения важнейшей избирательной кампании. От четкой работы избирательных комиссий всех уровней, включая ЦИК, во многом зависит спокойствие и порядок в стране и во время, и после выборов.
Аналитики отмечают - нынешняя избирательная кампания уже поставила своеобразный антирекорд по активности внешнего вмешательства, грязных технологий, запугивания лидеров общественного мнения и попыток раскачать общество на радикальные сценарии. Этим объясняется повышенное внимание к четкой, честной и прозрачной работе не только Центризбиркома, но и всех ветвей власти в этот напряженный период.
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Пандемия коронавируса и горячий старт главной политической кампании года используются как повод для увольнения людей в частном секторе. При этом еще 3 месяца...
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