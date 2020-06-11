В МИД России сообщили, что границу с Беларусью откроют в ближайшее время, но точную дату не назвали

Стало известно, что закрытая из-за риска распространения коронавирусной инфекции по инициативе России граница с Беларусью может быть открыта в самое ближайшее время. Об этом информируетсо ссылкой на Андрея Руденко, замминистра иностранных дел РФ.

Так, в среду, 10 июня, общаясь онлайн в рамках видеоконференции на тему «Перспективы развития отношений Беларуси и России», представитель российского МИДа пояснил, что в ближайшее время может быть не только открыта граница, но и восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между двумя странами-соседками.

- Как только станет более ясна перспектива по эволюции динамики самой пандемии, будут предприняты шаги (Прим.: по восстановлению сообщения). Белорусско-российская граница должна быть открыта, - заверил дипломат нежелание российской стороны затягивать сложившуюся ситуацию.





И в завершение замглавы МИДа России еще раз подчеркнул, что в ближайшее время граница снова будет «работать» в прежнем свободном и открытом формате.



