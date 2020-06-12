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Ещё одна страна с морем, куда не нужна виза, открывается для беларусов
12.06.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Республиканский союз туристических организаций (РСТО)
С 28 июня беларуский организатор чартеров начинает полеты в Тунис (для туристического визита туда не нужна виза). Первый вылет из Минска, остальные – из всех областных центров, кроме Могилева. Пока нет подробностей, на каких условиях Тунис готов пускать туристов. Но в РСТО почти уверены, что, скорее всего, даже справка об отсутствии коронавируса не потребуется. Все детали приема беларусов обнародуют на следующей неделе, к 14 июня (или чуть позже).
Сегодня пройдет первый вылет беларусов в Албанию,
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Республиканский союз туристических организаций (РСТО) принес хорошую новость. Тунисский офис по туризму объявил, что страна готова принять путешественников с 27...
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