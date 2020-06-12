Ещё одна страна с морем, куда не нужна виза, открывается для беларусов

Источник материала: KYKY

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) принес хорошую новость. Тунисский офис по туризму объявил, что страна готова принять путешественников с 27 июня. И без недельного карантина.

С 28 июня беларуский организатор чартеров начинает полеты в Тунис (для туристического визита туда не нужна виза). Первый вылет из Минска, остальные – из всех областных центров, кроме Могилева. Пока нет подробностей, на каких условиях Тунис готов пускать туристов. Но в РСТО почти уверены, что, скорее всего, даже справка об отсутствии коронавируса не потребуется. Все детали приема беларусов обнародуют на следующей неделе, к 14 июня (или чуть позже).

Сегодня пройдет первый вылет беларусов в Албанию, добавляет TUT.by. На 16 июня планировался первый чартер, который увез бы беларуских туристов на отдых в Черногорию. Однако чартерную программу в Черногорию из Беларуси пришлось перенести на две недели, она начнется не раньше 1 июля – всему виной эпидемия. Чартерные рейсы в Турцию тоже стартуют с 1 июля.