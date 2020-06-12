«На весь сельсовет остался один врач». Как борются с коронавирусом в Кобринском районе

Источник материала: Tut.by

В марте и апреле, когда по всей Беларуси фиксировали новые случаи заражения COVID-19, в Кобринском районе, говорят местные, про вирус слышали только в новостях. Но последние недели ситуация напряженная. «Недавно умер главврач больницы, за несколько дней до того умерла его жена, она работала медсестрой, а их дочь, медрегистратор, лежит в больнице, — рассказывают жители агрогородка Городец. — Теперь на весь сельсовет — одна врач, а больных много — и у нас, и в соседних деревнях». Главврач Кобринской больницы говорит, что ситуация стабильная, пик заболевания пройден.

Городец находится в 20 км от райцентра, здесь живет более 1300 человек. В агрогородке — пять магазинов, отделение почты и банка, школа и детский сад, участковая больница и амбулатория, центр сельсовета и местного сельхозпредприятия, а еще кафе и парикмахерская. В обед на улицах безлюдно, но не потому, что все боятся коронавируса, а потому что столбик термометра поднялся выше 30.

Проблема одна — не хватает медработников

— Никто у нас не хочет носить маску, — говорит местная жительница. — Вот вас увидела, удивилась, что это у нас за девочки молоденькие в масках. Я выхожу из дома раз в неделю — в магазин, когда уже совсем еда закончилась. Надеваю маску, перчатки. Дело в том, что в Дзержинске от коронавируса умерла сестра моего мужа, 63 года ей было, вот 19 мая похоронили. Поэтому мы знаем эту проблему не понаслышке.





Откуда вирус появился в Городце, местные только догадываются.

— Многие каждый день ездят на работу в Кобрин и Брест, а там вирус давно гуляет, — рассказывает продавец местного магазина. — И дальнобойщики у нас есть, кто знает, где они бывают. Болеют люди и в соседних деревнях — Антополь, Грушево, может и оттуда привезли. Много людей болеют пневмонией, никогда такого раньше не было. Вот, недавно умер главврач больницы, за несколько дней до того умерла его жена, она работала медсестрой, а их дочь, медрегистратор, лежит в больнице в Бресте, болеют и другие медики. Теперь на весь Городецкий сельсовет — одна врач (население сельсовета — около 2 тысяч человек — Прим. TUT.BY), а больных много — и у нас, и в соседних деревнях.





На входе в сельсовет висит объявление, что посетителям нужно надеть маску. Управляющая делами Светлана Покалюк говорит, что ситуация в Городце спокойная.

— Я не думаю, что мы отличаемся на фоне других населенных пунктов. Да, умер главврач и его жена, но у них были хронические заболевания, других умерших нет. Больницу освободили для больных коронавирусом, если не останется мест в Кобрине, но пока пациентов не завозили, больница свободная стоит. С подтвержденным коронавирусом у нас человек пять, сколько с пневмонией, не знаю. В больнице (в городе — Прим. TUT.BY) лежат человек десять, не больше, остальные лечатся дома.





Школа и детский сад в Городце на карантин не закрывались. Были дети, которые временно учились из дома, но сейчас работает даже школьный лагерь. Церкви (и православная, и католическая, и протестантская) тоже открыты, но людей на службах, говорят местные, сейчас немного.

— Есть люди, которые осторожничают, без надобности в деревню не выходят, — говорит местная жительница. — Но большинство живет, как и раньше: гуляют, пикники-шашлыки, молодежь компаниями собирается, дети на каникулы приехали к бабушкам. Контактам первого уровня сказали: сидеть на самоизоляции, никуда не выходить, а они всей семьей гуляют, в магазин ходят без масок, без перчаток. У нас была женщина с коронавирусом, дома лечилась, тоже гуляла по деревне. Кто ей что сделает? Я так скажу: сам народ виноват, что вирус гуляет, потому что так беспечно относятся. Сейчас все умные, есть телевизор, интернет — сказано: носи маску, мой руки, сиди дома! Но нет же.





Местные в очереди в парикмахерскую говорят, что в деревне многие болеют.

— Знаем, что много людей в больнице лежит с воспалением легких. Если воспаление, скажите, разве это не коронавирус? Конечно, коронавирус. С чего бы это всем летом пневмонией болеть, — замечает пенсионерка. — Всякие болеют — и молодые, и пожилые. В основном возраст предпенсионный.

— Нашему доктору 63 года было. Да, он болел, но я думаю, пожил бы еще, если бы не вирус. Послушайте, после 45 лет у нас у всех есть хронические заболевания. Доктор всего на несколько дней пережил свою жену, медсестрой у нас работала, а дочка их вроде бы пошла на поправку, — говорит другая местная жительница.

Парикмахерская работает по прежнему графику, но людей, говорит владелица, немного:

— А выживать как? Вроде бы сделали скидку на налоги, но никто не позвонил не предупредил. В налоговую зайти нельзя, даже если хочешь отчет сдать, они там все боятся заразиться, а мы должны работать. Вообще ситуация у нас тут стремненькая. Я внукам сказала: не надо ко мне ехать, сидите дома, хотя обычно в это время у нас в деревне полно детей. Остался один врач, а ей за 60 лет, и уже даже за нее страшно. Она уже на пенсии была, ее вызвали обратно, попросили поработать, потому что молодая врач ушла в декретный отпуск, еще до всей этой эпидемии.





Та самая единственная врач Алла Бойко говорить с журналистами отказывается, мы застаем ее, когда она собирается на очередной вызов.

— У нас все отлично, — успевает сказать она. — Никто мне не поможет, уж вы — тем более.

Одна из работниц амбулатории говорит, что проблема одна — не хватает рабочих рук, то есть медработников, несколько человек на больничном.

«Вспышки нет, просто волна вируса дошла до Брестской области»

Коронавирус пришел и в Дом милосердия в деревне Именин Кобринского района. Три недели назад сообщалось, что заражены 26 постояльцев и восемь сотрудников.





— Писали, будто бы у нас здесь вспышка, но это не так, — говорит заведующий Домом милосердия Игорь Микляев. — Сейчас сложная ситуация вообще во всем мире. Просто волна дошла до Брестской области. В нашем центре мы все предусмотрели: у нас были средства защиты — маски и перчатки, дезинфицирующие лампы и антисептик, за месяц до того, как выявили первый случай, закрыли посещение для родственников, каждый день измеряли температуру. Но все-таки вирус проник. Всех пролечили, вопросов к местной амбулатории у нас нет, они быстро сработали, очень помогли. А Кобринская больница выделила нам защитные костюмы, которых у нас первое время не было. Поскольку заболели медсестры, мы кинули клич — нужны люди, и достаточно быстро приехали новые, даже из Витебской области есть человек. Работаем со всеми мерами предосторожности.





Дом милосердия находится на территории детского оздоровительного центра «Жемчужинка», который был основан Союзом евангельских церквей. Основной профиль центра — оздоровление детей, каждый год лагерь принимал более тысячи ребят, в том числе из семей с небольшим достатком, большую часть стоимости путевки покрывала спонсорская помощь. Но в этом году работа лагеря под вопросом — в том числе, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране.

В Доме милосердия сейчас 36 жителей, средний возраст — 79 лет, самому пожилому постояльцу — 95 лет. Умерших с подтвержденным коронавирусом, настаивают сотрудники, не было.





— Последние два дня у нас нет ни одного человека с повышенной температурой, — говорит Игорь Микляев.

— Местная власть сплоченно выступила против эпидемии, все закатали рукава и единым фронтом начали борьбу, — отмечает директор «Жемчужинки» Павел Мищенко.

И Павел, и Игорь сами перенесли коронавирус. Говорят, течение болезни было легким. В церквях, где они являются пастырями, временно перешли на онлайн-службы. Сотрудники Дома милосердия работают «вахтовым» методом — две недели живут и работают в центре, после чего их сменяют коллеги.

«Люди волнуются за свое здоровье — и это хорошо»

Главный врач Кобринской центральной районной больницы, куда стекаются все данные о больных с коронавирусной инфекцией, сходу говорит, что данные о количестве зараженных не предоставит, в том числе и по медикам.





— Зачем? Жителям оказывается медицинская помощь, кого надо госпитализируем, кого не надо не госпитализируем. Ситуация стабильная, — говорит Николай Брашко. — Нагрузка сейчас у многих врачей большая, медики тоже, к сожалению, болеют. Доктор в Городце пока справляется. Другой врач на больничном сейчас, выйдет с больничного, будут вдвоем работать.

Что касается заражения в Доме милосердия в деревне Именин, то по мнению главврача ЦРБ, «проблемы там не было и нет».

— Там были случаи инфицирования COVID-19, — отметил собеседник. — Медицинская помощь пациентам оказывалась, велось динамическое наблюдение. Если люди заболевали, мы их забирали сюда, в больницу, пролечивали и отправляли обратно. Выявляется (коронавирус. — Прим. TUT.BY) везде. Где есть люди, там есть больные. Не факт, что у меня в больнице инфицированных больше, чем в магазине или автобусе.





Собеседник говорит, что в Кобринском районе «сейчас вышли на стабильность».

— Уже недели полторы идем на одних цифрах, потихоньку снижаясь. У нас каждый день поступает еще достаточное количество пациентов, но каждый день мы выписываем все больше по излечению. Полное излечение пациента наступит еще не скоро, скажем так, учитывая характер COVID-патологии. Не буду прогнозировать, но считаю, что пик мы прошли.





Однако все рекомендации для населения остаются прежними: ограничить социальные контакты, избегать скопления людей, в общественных местах (в том числе в транспорте) носить маски и держать дистанцию не менее 1,5 метра, регулярно мыть руки (или обрабатывать антисептиком).

— Обстановка среди населения напряженная, — говорит главный врач больницы. — Люди волнуются за свое здоровье — и это хорошо. Медики, конечно, тоже переживают за свое здоровье, опасаются, но выполняют все меры предосторожности, средствами защиты мы обеспечены. У нас есть практически месячный запас средств индивидуальной защиты. Тесты проводят только по показаниям (потеря обоняния, температура, кашель), в том числе и медработникам.





— Если бы люди знали о количестве зараженных, они бы проявляли большую осторожность, — замечаем мы.

— Любая эпидемия начинает падать вниз, когда не менее 40% населения переболело, будь то холера, будь то COVID-19, — отвечает Николай Брашко. — По COVID мировая статистика такая: 80% переносит болезнь в форме, которая никак не проявляется, только у 20% проявляется клинически, из них 5% требуют тяжелое лечение. Вот вам цифры, посчитайте на 85 тысяч (население Кобринского района — Прим. TUT.BY).