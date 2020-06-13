В России заразились коронавирусом более 520 тыс. человек

Источник материала: Вороновская газета





Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520,1 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки выявлено 8706 новых случаев. Суточный рост составил 1,7%, днем ранее он был 1,8%.

С начала вспышки в России от коронавируса умерли 6829 человек. За сутки зарегистрировано 114 летальных случаев.

Выздоровели и выписаны 274641 человек, в том числе за последние сутки — 5271. Выздоровевшие составляют уже почти 53% общего числа заразившихся.

Коэффициент распространения COVID-19 остался на уровне 0,98. В Москве он равняется 0,78. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до его изоляции. С учетом этого принимается решение о смягчении ограничительных мер.

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