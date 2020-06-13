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Отдых на море: какие правила вводят для туристов?
13.06.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
23 миллиона писем с приглашением вернуться – Турция зовет назад туристов. Вслед за ней с июля белорусов ждут и в египетских отелях.
Хургада и Шарм-эль-Шейх официально получили статус «чистых от COVID-19». В Турции – это Анталия. Пляжи, отели, рестораны проверены, им выдают специальные сертификаты готовности. Туроператоры уверены, такими темпами – к концу сезона «чистым» будет считаться весь берег. Что касается завозных случаев – пока туристам по прилёте нужно будет подтверждать, что они были здоровы последние 14 дней. Подойдет справка из своей страны. Либо сделать ее можно будет на месте – с тестом все займет 4 часа прямо в аэропорту. Так что сезон можно считать открытым. Накануне в Албанию из Минска улетел первый чартерный рейс.
Ещё одно нововведение на курортах – если турист все-таки коронавирусом заболеет, лечить его будут даже не за счет медицинской страховки, а специально созданного фонда. Бесплатно и в отдельных больницах. К слову, на сегодняшний день в Беларуси выздоровели 29 111 человек с подтверждённым диагнозом.
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23 миллиона писем с приглашением вернуться – Турция зовет назад туристов. Вслед за ней с июля белорусов ждут и в египетских отелях. Хургада и Шарм-эль-Шейх...
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