«Брат сказал не приходить, но мы рискнули». Как в пандемию принимали присягу в Печах

Источник материала: Tut.by

«Пусть мы и не обнимемся, просто хочется в этот день быть рядом с сыном», — говорит Наталья, мама новобранца Романа Козенцева. Сегодня их семья проснулась в 2.30, чтобы проехать около 300 километров и попасть на присягу к своему Роме. В связи в коронавирусом этим летом близких на мероприятие не приглашали, но некоторых это не остановило. О том, почему мамы и папы не смогли усидеть дома, и как проходила присяга в условиях пандемии в репортаже TUT.BY.





В субботу лето, словно забыло, что оно лето, и на улице заметно похолодало. Новобранцев, которые принимали в этот день присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах данная ситуация особо не напугала. Скорее наоборот, не так жарко. Защищать свою страну, 13 июня, здесь пообещало более 1300 человек. Всего же по Беларуси клятву на верность Родине в этот день произнесли свыше 3400 парней.

Еще до начала мероприятия было понятно, нынешняя присяга пройдет чуть по-другому . В связи с пандемией мам и пап заранее попросили нарушить давнюю традицию и в часть не приезжать. Для тех, кто хотел увидеть своего сына в форме, прямо с плаца организовали онлайн-трансляцию. Она была общей — на YouTube-канале ВоенТВ и индивидуальной для каждого взвода — в виде стримов в «ВКонтакте».





— Мои уже все ждут, когда начнется трансляция, — за полчаса до присяги говорит Мирослав Медведев.

Из-за коронавируса его близкие решили остаться дома. Дома — это в Гомеле, откуда месяц назад молодого человека и призвали в Печи.

— Тяжелее всего было привыкнуть к смене обстановки — новое место, люди, да и порядок жизни здесь не такой, как на гражданке, — делится первыми впечатлениями от службы молодой человек. — То, что раньше в армии казалось непонятным, теперь становится обыденным.





Привыкать новобранцам приходится не только к военному распорядку жизни, но и к службе в условиях COVID-19. Первые две недели они находились на изоляции — жили и питались отдельно. Сейчас же, продолжает Мирослав, в столовой и во время строевой подготовки молодые люди держат дистанцию, на плацу тренируются в масках.

— В жару это, наверное, невероятно сложно?

— Сложно, а что делать? — вопросом на вопрос отвечает Мирослав.

«В армию он очень хотел. Почему? Возможно, чтобы возмужать»





Близким новобранцев в этом году перед присягой тоже пришлось непросто. Нужно было решить: оставаться дома, как советовали командиры, или все же приезжать. Некоторые рискнули. От плаца, где стоят солдаты, их отделяет металлическое заграждение.

Переходить за него нельзя. В принципе, такой порядок действует не только в пандемию, но и на любой другой присяге. Вот только если обычно тут не пробиться, то сегодня, считай, пусто. Редким ручейком родственники растянулась вдоль «забора», чтобы рассмотреть своих защитников.



Наталья Козенцева

— Вот наш Рома в первом ряду самый последний, — показывает сына Наталья Козенцева.

В руках у мамы селфи-палка. Женщина сразу признается: одна из ее задач на сегодня — сделать много фото, чтобы посмотреть на их солдата смогла и остальная родня. А родственников у Козенцевых немало. Кроме Ромы в семье еще четыре сестры.

— Он у нас уже взрослый, 22 года, закончил сельскохозяйственную академию в Горках. Три месяца успел после вуза отработать, и его призвали, — рассказывает мама. — В армию он очень хотел. Почему? Точно не знаю, возможно, чтобы возмужать. Звонит нам часто, говорит, кормят отлично, командиры хорошие. Во время недавней спортивной подготовки смог десять раз подтянуться.



Поздравить новобранцев в Печи приехал министр обороны Виктор Хренин

Родные солдата приехали в Печи из городского поселка Краснополье Могилевской области. В группе поддержки мама, папа и девушка новобранца Алина. Признаются, что, когда сообщили Роме: «Мы приедем», он обрадовался. Для него, делится переживаниями мама, их присутствие в части — хорошая моральная поддержка.

— А если вам не разрешат увидеться?

— Не важно, — отвечает собеседница. — Мы живем далеко, может быть у нас больше не будет случая всем составом собраться в Печах, а сегодня мы специально отложили дела — и вот мы здесь.

COVID-19 семья не боится. Если суждено заболеть, рассуждает Наталья, все равно заболеешь.

— Кроме коронавируса есть и другие болезни — инсульты, инфаркты. От них тоже люди умирают, — объясняет она свое мнение. — В любой ситуации — главное не терять оптимизма. Мы пережили свиной грипп, птичий грипп — и это переживем.





В основном близкие, которые приехали на присягу, живут не очень далеко от Печей. «Минск, Осиповичи», — называют они свои города. Кристина Хитрунова из Борисова. В части она, чтобы поддержать младшего брата Дениса.

— Денис с родителями живет в Могилеве, видимся мы редко, поэтому, когда узнала, что его призывают в Печи, обрадовалась, — возвращается к тем событиям сестра. — Во время увольнительных он легко сможет приезжать ко мне в гости, да и мне его навещать близко.

К ситуации с коронавирусом Кристина относится серьезно, но остаться дома в день присяги, говорит, не могла. Хотелось быть рядом с братом.





— Денис у нас очень дисциплинированный, когда предупредили, что родных на мероприятие не пустят, сказал: не приходить, но мы с мужем все-таки рискнули, — улыбается Кристина. — Надели маски, перчатки, взяли антисептики. На подходе к части, встретили военных, думали они нас остановят, но нет. Прошли немного к плацу — и увидели, что, кроме нас здесь есть и другие родственники. Но людей немного. Все стоят на безопасном расстоянии, мы даже маски сняли.

— Нашли Дениса на плацу?

— Да, — смотрит на брата собеседница. — Он меня тоже заметил и сразу заулыбался.





Хотя найти своего солдата — задача не из простых. Одна из мам Ольга пришла к плацу с большим биноклем. Они с мужем, рассказывает, рыбаки, и прибор им когда-то подарили для рыбалки. А он, как оказалось, пригодился и для присяги.

«С прошлого призыва для каждой роты мы завели группы в viber»





Поздравить новобранцев в Печи приехал министр обороны Виктор Хренин. Родителей, пояснил он, решили не приглашать, чтобы «обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в армейских коллективах».

— Вместе с тем, рядом с вами, плечом к плечу стоят ваши боевые друзья, это ваша семья на период службы, — обратился министр к новобранцам. — Знаю, что родители волнуются за вас и гордятся вами.





А еще почти все мамы и папы новобранцев записали для них видеообращения.

— С прошлого призыва для каждой роты мы завели группы в viber, — рассказывает о необычном для армии нововведении Алексей Тицкий, замначальника по идеологической работе 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах. — В каждой группе участвуют командир роты, его заместитель по идеологической работе, другие должностные лица, а также психологи и родители. Вопросы, которые возникают, мы теперь можем решать не только по телефону, но и в мессенджере. Сюда же близкие прислали и свои видеоролики. Всего мы получили около тысячи видео. Все это мы смонтировали и сегодня покажем ребятам.





Ждут после присяги новобранцев также концерт и сладкий стол. А вот традиционные для этого дня увольнительные из-за COVID-19 отложили, воспользоваться ими молодые люди смогут позже. Хотя близкие, которые сегодня приехали в Печи, надеются, что им все-таки разрешат встретиться с сыновьями. В ожидании окончательного решения от командиров мамы переживают.

Житель Печей Сергей в этом отношении споен. Его маленькому сыну Жене в армию еще очень нескоро. Малыш и его двоюродный брат Егор попросили Сергея привести их посмотреть на солдат.

— Я стараюсь, чтобы дети больше находились на воздухе, а не возле компьютера, — делится своими подходами к воспитанию собеседник. — Недалеко от плаца мы играем во фрисби. Как-то заметили, что здесь косят траву. Дети спросили, а что там будет, я объяснил: скоро присяга. Они попросили показать, что это такое.





— И вы не испугались коронавируса?

— Нет, но как только придем домой, сразу же хорошо вымоем руки.