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«Брат сказал не приходить, но мы рискнули». Как в пандемию принимали присягу в Печах
13.06.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Пусть мы и не обнимемся, просто хочется в этот день быть рядом с сыном», — говорит Наталья, мама новобранца Романа Козенцева. Сегодня их семья проснулась в 2.30, чтобы проехать около 300 километров и попасть на присягу к своему Роме. В связи в коронавирусом этим летом близких на мероприятие не приглашали, но некоторых это не остановило. О том, почему мамы и папы не смогли усидеть дома, и как проходила присяга в условиях пандемии в репортаже TUT.BY.
В субботу лето, словно забыло, что оно лето, и на улице заметно похолодало. Новобранцев, которые принимали в этот день присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах данная ситуация особо не напугала. Скорее наоборот, не так жарко. Защищать свою страну, 13 июня, здесь пообещало более 1300 человек. Всего же по Беларуси клятву на верность Родине в этот день произнесли свыше 3400 парней.
Еще до начала мероприятия было понятно, нынешняя присяга
— Мои уже все ждут, когда начнется трансляция, — за полчаса до присяги говорит Мирослав Медведев.
Из-за коронавируса его близкие решили остаться дома. Дома — это в Гомеле, откуда месяц назад молодого человека и призвали в Печи.
— Тяжелее всего было привыкнуть к смене обстановки — новое место, люди, да и порядок жизни здесь не такой, как на гражданке, — делится первыми впечатлениями от службы молодой человек. — То, что раньше в армии казалось непонятным, теперь становится обыденным.
Привыкать новобранцам приходится не только к военному распорядку жизни, но и к службе в условиях COVID-19. Первые две недели они
— В жару это, наверное, невероятно сложно?
— Сложно, а что делать? — вопросом на вопрос отвечает Мирослав.
«В армию он очень хотел. Почему? Возможно, чтобы возмужать»
Близким новобранцев в этом году перед присягой тоже пришлось непросто. Нужно было решить: оставаться дома, как советовали командиры, или все же приезжать. Некоторые рискнули. От плаца, где стоят солдаты, их отделяет металлическое заграждение.
Переходить за него нельзя. В принципе, такой порядок действует не только в пандемию, но и на любой другой присяге. Вот только если обычно тут не пробиться, то сегодня, считай, пусто. Редким ручейком родственники растянулась вдоль «забора», чтобы рассмотреть своих защитников.
— Вот наш Рома в первом ряду самый последний, — показывает сына Наталья Козенцева.
В руках у мамы селфи-палка. Женщина сразу признается: одна из ее задач на сегодня — сделать много фото, чтобы посмотреть на их солдата смогла и остальная родня. А родственников у Козенцевых немало. Кроме Ромы в семье еще четыре сестры.
— Он у нас уже взрослый, 22 года, закончил сельскохозяйственную академию в Горках. Три месяца успел после вуза отработать, и его призвали, — рассказывает мама. — В армию он очень хотел. Почему? Точно не знаю, возможно, чтобы возмужать. Звонит нам часто, говорит, кормят отлично, командиры хорошие. Во время недавней спортивной подготовки смог десять раз подтянуться.
Родные солдата приехали в Печи из городского поселка Краснополье Могилевской области. В группе поддержки мама, папа и девушка новобранца Алина. Признаются, что, когда сообщили Роме: «Мы приедем», он обрадовался. Для него, делится переживаниями мама, их присутствие в части — хорошая моральная поддержка.
— А если вам не разрешат увидеться?
— Не важно, — отвечает собеседница. — Мы живем далеко, может быть у нас больше не будет случая всем составом собраться в Печах, а сегодня мы специально отложили дела — и вот мы здесь.
COVID-19 семья не боится. Если суждено заболеть, рассуждает Наталья, все равно заболеешь.
— Кроме коронавируса есть и другие болезни — инсульты, инфаркты. От них тоже люди умирают, — объясняет она свое мнение. — В любой ситуации — главное не терять оптимизма. Мы пережили свиной грипп, птичий грипп — и это переживем.
В основном близкие, которые приехали на присягу, живут не очень далеко от Печей. «Минск, Осиповичи», — называют они свои города. Кристина Хитрунова из Борисова. В части она, чтобы поддержать младшего брата Дениса.
— Денис с родителями живет в Могилеве, видимся мы редко, поэтому, когда узнала, что его призывают в Печи, обрадовалась, — возвращается к тем событиям сестра. — Во время увольнительных он легко сможет приезжать ко мне в гости, да и мне его навещать близко.
К ситуации с коронавирусом Кристина относится серьезно, но остаться дома в день присяги, говорит, не могла. Хотелось быть рядом с братом.
— Денис у нас очень дисциплинированный, когда предупредили, что родных на мероприятие не пустят, сказал: не приходить, но мы с мужем все-таки рискнули, — улыбается Кристина. — Надели маски, перчатки, взяли антисептики. На подходе к части, встретили военных, думали они нас остановят, но нет. Прошли немного к плацу — и увидели, что, кроме нас здесь есть и другие родственники. Но людей немного. Все стоят на безопасном расстоянии, мы даже маски сняли.
— Нашли Дениса на плацу?
— Да, — смотрит на брата собеседница. — Он меня тоже заметил и сразу заулыбался.
Хотя найти своего солдата — задача не из простых. Одна из мам Ольга пришла к плацу с большим биноклем. Они с мужем, рассказывает, рыбаки, и прибор им когда-то подарили для рыбалки. А он, как оказалось, пригодился и для присяги.
«С прошлого призыва для каждой роты мы завели группы в viber»
Поздравить новобранцев в Печи приехал министр обороны Виктор Хренин. Родителей, пояснил он, решили не приглашать, чтобы «обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в армейских коллективах».
— Вместе с тем, рядом с вами, плечом к плечу стоят ваши боевые друзья, это ваша семья на период службы, — обратился министр к новобранцам. — Знаю, что родители волнуются за вас и гордятся вами.
А еще почти все мамы и папы новобранцев записали для них видеообращения.
— С прошлого призыва для каждой роты мы завели группы в viber, — рассказывает о необычном для армии нововведении Алексей Тицкий, замначальника по идеологической работе 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах. — В каждой группе участвуют командир роты, его заместитель по идеологической работе, другие должностные лица, а также психологи и родители. Вопросы, которые возникают, мы теперь можем решать не только по телефону, но и в мессенджере. Сюда же близкие прислали и свои видеоролики. Всего мы получили около тысячи видео. Все это мы смонтировали и сегодня покажем ребятам.
Ждут после присяги новобранцев также концерт и сладкий стол. А вот традиционные для этого дня увольнительные из-за COVID-19 отложили, воспользоваться ими молодые люди смогут позже. Хотя близкие, которые сегодня приехали в Печи, надеются, что им все-таки разрешат встретиться с сыновьями. В ожидании окончательного решения от командиров мамы переживают.
Житель Печей Сергей в этом отношении споен. Его маленькому сыну Жене в армию еще очень нескоро. Малыш и его двоюродный брат Егор попросили Сергея привести их посмотреть на солдат.
— Я стараюсь, чтобы дети больше находились на воздухе, а не возле компьютера, — делится своими подходами к воспитанию собеседник. — Недалеко от плаца мы играем во фрисби. Как-то заметили, что здесь косят траву. Дети спросили, а что там будет, я объяснил: скоро присяга. Они попросили показать, что это такое.
— И вы не испугались коронавируса?
— Нет, но как только придем домой, сразу же хорошо вымоем руки.
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В связи в коронавирусом этим летом родителей на присягу не приглашали, но некоторых это не остановило. О том, почему мамы и папы не смогли усидеть дома, и как...
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