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Фанат в футболке Месси выбежал на поле во время игры «Барсы» и «Мальорки». Матчи Ла Лиги идут без зрителей

14.06.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» победила «Мальорку» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

На 53-й минуте на поле выбежал болельщик в майке в сборной Аргентины с фамилией и игровым номером форварда Лионеля Месси на спине.

Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, и фанат был выведен за пределы поля охранниками.

Примечательно, что встречи чемпионата Испании проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Ла Лига заполнила трибуны виртуальными фанатами (и включила интершум). Мы поговорили с авторами проекта


Фото: кадр из трансляции на канале «Матч ТВ»

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