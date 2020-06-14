Фанат в футболке Месси выбежал на поле во время игры «Барсы» и «Мальорки». Матчи Ла Лиги идут без зрителей

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» победила «Мальорку» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

На 53-й минуте на поле выбежал болельщик в майке в сборной Аргентины с фамилией и игровым номером форварда Лионеля Месси на спине.

Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, и фанат был выведен за пределы поля охранниками.

Примечательно, что встречи чемпионата Испании проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса .

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Фото: кадр из трансляции на канале «Матч ТВ»

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