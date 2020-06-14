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Фанат в футболке Месси выбежал на поле во время игры «Барсы» и «Мальорки». Матчи Ла Лиги идут без зрителей
14.06.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На 53-й минуте на поле выбежал болельщик в майке в сборной
Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, и фанат был выведен за пределы поля охранниками.
Примечательно, что встречи чемпионата
Фото: кадр из трансляции на канале «Матч ТВ»
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Фанат в футболке Месси выбежал на поле во время игры «Барсы» и «Мальорки». Матчи Ла Лиги идут без зрителей
«Барселона» победила «Мальорку» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
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