Исследование: какие люди скупили туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы помните, как в начале пандемии коронавирусной инфекции люди в панике скупали не только санитайзеры и гречку, но и туалетную бумагу. Теперь ученые установили, что за тип людей выбрал этот товар. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PLOS One .



Фото: Erik Mclean / Unsplash

Почему люди стали скупать именно туалетную бумагу, точно неизвестно — возможно, так они готовились к долгому карантину или же запасы туалетной бумаги давали им чувство контроля над ситуацией. Но зато исследователи определили типы людей, которые закупились этим товаром на недели вперед.

Новое исследование, использующее личностные опросы, выявило несколько характерных черт. Те, кто запасся туалетной бумагой, оказались более эмоциональными, добросовестными и боящимися COVID-19, чем остальная часть населения.

Это открытие означает, что скупка многих продуктов была не столько эгоистичным актом, из-за которого образовался дефицит в магазинах, сколько выражением заботы о друзьях и семье в трудные времена.

Столкнувшись с неизвестностью относительно коронавируса и ростом смертности, люди по всему миру старались подготовиться к худшему. Для некоторых это означало, что необходимо запастись продуктами и водой, не говоря уже о дезинфицирующих средствах и лекарствах.

И если макароны и спиртовые салфетки еще имеют смысл, то туалетная бумага оказалась так высоко в списке необходимых предметов по неведомой причине (некоторые европейские производители сообщали о росте продаж на 700 процентов).

Причем это не первый раз. Примерно полвека назад по всей Америке тоже закончились запасы туалетной бумаги в супермаркетах — когда в ноябре 1973 года ряд американских СМИ заявил о нехватке бумаги в Японии.

Как проводилось исследование

Чтобы лучше понять реальную психологию массовых закупок такого рода, психологи из Вестфальского университета имени Вильгельма и Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Германии, а также Университета Санкт-Галлена в Швейцарии провели онлайн-опрос.

Исследователи собрали ответы от более чем тысячи взрослых людей в 35 странах. Анализ их ответов показал, какие дескрипторы личности в модели структуры личности HEXACO согласуются с тенденцией скупать туалетную бумагу.

Это дало три важных вывода. Во-первых, те, кто рассматривал COVID-19 как большую угрозу, с большей вероятностью покупали больше туалетной бумаги.

Кроме того, те, кто чаще беспокоится, проявляет эмпатию и сентиментальную привязанность к другим, также с большей вероятностью сделают запас.

Наконец, добросовестность или старательность в организации чего-либо тоже коррелирует с покупкой многих рулонов туалетной бумаги.

Но, разумеется, есть множество других факторов, которые могут подтолкнуть к опустошении полок, и их еще предстоит изучить.

Исследование также показало, что пожилые люди с большей вероятностью будут покупать больше рулонов, и обнаружило, что американцы совершали покупки реже, чем европейцы, но зато покупали за раз больше.

Таким образом, возможно, это не панические закупки, а долгосрочное планирование, хоть и несколько несогласованное. Как пишут авторы, даже самые скромные и высокоморальные люди могут накапливать туалетную бумагу, если они чувствуют, что ситуация с пандемией становится для них угрожающей.