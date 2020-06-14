В Словакии отменили режим ЧС

Источник материала: ОНТ

В Словакии отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте из-за коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Правительство Словакии приняло решение об отмене режима ЧС несколько дней назад.

В республике в период чрезвычайного положения значительно ужесточили административную и уголовную ответственность за совершенные преступления. В частности, суды выносили приговоры с максимальными сроками наказаний по соответствующим статьям УК.

Также в Словакии были запрещены забастовки. С 14 июня профсоюзы и трудящиеся страны снова смогут пользоваться этим правом выражения требований к властям и работодателям.

Власти республики сохраняют повышенную бдительность в связи с возможной угрозой распространения COVID-19. Если эпидситуация ухудшится, режим ЧС может быть восстановлен.

По последним данным, за все время в Словакии зафиксированы 1 545 случаев заражения коронавирусом, 1 410 человек выздоровели, умерли 28 пациентов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram