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В Словакии отменили режим ЧС

14.06.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Словакии отменили режим ЧС

В Словакии отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте из-за коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Правительство Словакии приняло решение об отмене режима ЧС несколько дней назад.

В республике в период чрезвычайного положения значительно ужесточили административную и уголовную ответственность за совершенные преступления. В частности, суды выносили приговоры с максимальными сроками наказаний по соответствующим статьям УК.

Также в Словакии были запрещены забастовки. С 14 июня профсоюзы и трудящиеся страны снова смогут пользоваться этим правом выражения требований к властям и работодателям.

Власти республики сохраняют повышенную бдительность в связи с возможной угрозой распространения COVID-19. Если эпидситуация ухудшится, режим ЧС может быть восстановлен.

По последним данным, за все время в Словакии зафиксированы 1 545 случаев заражения коронавирусом, 1 410 человек выздоровели, умерли 28 пациентов.

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В Словакии отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте из-за коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Словацкое радио....
 
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