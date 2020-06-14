Директор «Першага рэгіёна» Кудей: «Наша концепция — сделать клуб, в котором бы играли ребята из Брестской области. Наш ориентир — «Атлетик Бильбао»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер, игрок и один из директоров «Першага рэгіёна» Кирилл Кудей рассказал о концепции клуба.

— Мы на выезды ездим на бусике. Наш полузащитник Игорь Новик работает маршрутчиком. Мы у его хозяина арендуем бус — и Игорь нас везет на игры. Пока выезжали в Минск, Пинск, Зельву и Столбцы. В Столбцы вообще удачно успели, еще до того, как там стало все сложно с коронавирусом. Но на фоне пандемии выступать тяжело. У всех же семьи. Жены, мамы, бывает, не отпускают на игру. Говорят: «Эй, ребята, коронавирус, куда вы едете?» Из 30 человек в заявке человек восемь еще ни разу не участвовали ни в играх, ни в тренировках: опасаются вируса.

Мы уже сняли в Бресте помещение. Хотим сделать там пространство с барбершопом и спортбаром. А рядом — построить площадки для уличного футбола с детской футбольной школой. Хотим, чтобы с 4 до 6 лет дети занимались у нас. Потом они бы переходили в СДЮШОР — и возвращались к нам в команду. Наша концепция — сделать клуб, в котором бы играли ребята из Брестской области. Для этого и стадион в Ковердяках хотим привести в порядок: сделать раздевалки, поставить трибуны на 1000 человек. Стадион там нужен, чтобы и у нас была постоянная домашняя арена, и местным было где погонять мяч и поболеть за свою команду. Наш ориентир — «Атлетик Бильбао», в котором всегда играли только баски. Это для нас самое важное, а не то, как мы выступим во второй лиге.

— Не «сдуетесь» на полпути?

— Нам предрекали, что мы продержимся 3−5 туров — и на этом история нашей команды закончится. Мол, куда вы лезете без бабла? Денег у нас все еще нет, а мы назло всем держимся, – рассказал Кудей.