Одного из координаторов инициативной группы Светланы Тихановской поместили на карантин

Источник материала: Новости Волковыска

Александр Милюк – житель Мостов. Он является координатором инициативной группы Светланы Тихановской по 6-ти районам, в том числе Слонимскому, Ивьевскому и Мостовскому. Александр утверждает, что у него появились проблемы после пикета по сбору подписей в Волковыске, который состоялся 6 июня. Уже через два дня его признали контактом 1-го уровня.

«Милиция, санстанция, скорая – все были задействованы. В понедельник они приехала. Я говорю: откуда у вас информация о том, что я контакт 1-го уровня? Ничего мне не показали, ссылались на главного врача санстанции. Человеку, который вроде бы заболел коронавирусом, за сутки сделали анализ», – рассказал активист belsat.eu.

Милюк был вынужден подписать свидетельство о самоизоляции. Это стандартный документ, который подписывают все инфицированные коронавирусом, а также контакты 1-го и 2-го уровней. Нарушение условий самоизоляции может караться административной и даже уголовной ответственностью (в случае, если это приведет к тяжелым последствиям).





Свидетельство о самоизоляции Александра Милюка. Фото предоставлено активистом

Таким образом, Александр лишился возможности собирать подписи за Светлану Тихановскую. Он считает, что его поместили на карантин необоснованно и связано это исключительно с его деятельностью во время избирательной кампании. «Больше у меня нет объяснений. Я сейчас дома и не знаю, что со мной будет. Я не чувствую себя в безопасности», — добавил он.

Отметим, что Александра Милюк 31 мая задерживала милиция.