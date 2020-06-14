В Беларуси выздоровели и выписаны 30 103 пациента с COVID-19

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 788 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



