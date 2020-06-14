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Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня

14.06.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 14 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь снова превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню из больниц выписаны 30 103 пациента. Одним из самых достоверных способов диагностики вируса остается тестирование.

Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня

На 14 июня в лабораториях страны проведено почти 734 тысячи исследований. С положительным результатом зарегистрированы 53 973 человека. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки COVID-19 в Беларуси умерли 308 пациентов, у которых были хронические заболевания и выявлена коронавирусная инфекция.

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Новости Беларуси. Данные Минздрава на 14 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь снова превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе...
 
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