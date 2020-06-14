COVID-19: почему сегодня фактически весь мир действует по белорусской стратегии? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Когда появился коронавирус, никто толком ничего не знал о заболевании, а сколько нам со всех сторон навязывали: и рекомендации, и по какому пути идти. COVID-19 никуда не делся, и сегодня фактически весь мир действует по нашей стратегии. Хоть и не хотят громко и открыто это признавать. Ни те, кто критиковал, ни те, кто распространял фейки. А сейчас даже интерес к теме как-то угас. Факты – упрямая штука.





Солнце, шорты, сланцы – белорусы в числе других европейцев окончательно устали следить за статистикой коронавируса и массово рванули на пляжи, заполонили летние террасы кафе. Даже новость о том, что на этой неделе в мире зарегистрирован рекордный всплеск COVID-19 осталась почти не замеченой.

В принципе, произошло то, о чём медики заранее предупреждали. Те, кто сидел на карантине, вышли на работу, но вирус никуда не ушёл, поэтому всё равно придётся своё отболеть. Однако изоляция оказалась напрасной не только поэтому.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сделала шокирующее заявление, которое буквально положило на лопатки правительства всех стран, которые держали своих граждан в заточении.

Мария ван Керкхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням: «По нашим данным, маловероятно, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще. У нас ряд отчетов из многих стран. Там следят за бессимптомными носителями и не обнаруживают дальнейшей передачи».

Что произошло? Власти тех стран, что вводили карантин, оправдывали это тем, что отследить бессимптомных больных с коронавирусом невозможно. Мол они ходят на работу и заражают остальных. Теперь оказалось, что на самом деле заражают только те, у кого есть явные симптомы, а значит, их можно было ограничивать от здоровых и без тотального локаута. Точечно. Как Беларусь.

Ожидаемо те, кто принял другое решение, сразу же набросились на бедную Марию ван Керкхове, сделавшую громкое заявление. Мол, это противоречит мировому консенсусу, нужно ещё больше исследований, но та в ответ резонно заметила – я всего лишь ответила на вопрос и не лезла в политику.

Эта новость, конечно, не обрадует тех, кто собирал подписчиков в мессенджерах, обвиняя белорусских медиков и власть в некомпетентности.

А тем временем зарезервированные под COVID-19 больницы возвращаются к привычному профилю. К счастью, весь резерв коек не понадобился, смертность удалось удержать на одном из самых низких уровней в Европе. Министр здравоохранения заявил о том, что мы наконец стали спускаться с плато. Число заболевших в день снизилось в район 700. Выздоравливающих всё больше.

К сожалению, пока ещё не обходится без умерших, но общий оптимизм врачи не скрывают.

Впрочем, возможно для кого-то это повод расстроится. Некоторые Telegram-каналы на этой неделе вдруг заявили, что больше не будут публиковать статистику Минздрава по заболевшим, потому что «она даёт обманчивое ощущение, что эпидемия пошла на спад». То есть несколько месяцев, пока число новых заболевших росло, им ничего не мешало ежедневно смаковать цифры Минздрава и делать мрачные прогнозы.

Едва на горизонте забрезжил свет – они начинают темнить, но мы еще не все их старые заголовки разобрали. Обязательно к ним вернёмся. Даже если они их удалят. Как говорят, кэш и скриншот всё помнят.

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