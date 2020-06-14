Источник материала: БT





По состоянию на сегодняшний день уровень летальности в Беларуси составляет 0,56 %





Лидер печального списка - Италия: 16,6 %

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На неделе в центре внимания Президента была медицина и правоохранительная сфера В ходе доклада Главе государства председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что уровень преступности в Беларуси с начала года рекордно...

В ходе доклада Главе государства председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что уровень преступности в Беларуси с начала года рекордно снизился - на 13,5 %. Еще одна обнадеживающая цифра - соотношение умерших к заболевшим COVID-19. Здесь наша страна отмечается как пример эффективной медицины. На встрече Президента с министром здравоохранения Владимиром Караником обсуждали готовность к возможной второй волне вирусных заболеваний и текущую эпидситуацию с коронавирусом в Беларуси. Здесь уже прослеживается положительная динамика. Но серьезным показателем того, что страна справляется с COVID-19, для международных экспертов является низкий уровень летальности. То есть отношение умерших к заболевшим, которое, как правило, выражается в процентах. Так вот, один из старейших исследовательских университетов в Западном полушарии "Джонс Хопкинс Юниверсити" обнародовал данные онлайн-мониторинга.И это самый низкий показатель среди всех стран, по которым проводился мониторинг. Если взять наших ближайших соседей, картина следующая. В России показатель летальности - почти в три раза выше - 1,3 %. В Украине - 2,3 %, в Литве и Польше - еще выше - 4,2 % и 4,3 % соответственно.Что касается стран дальнего зарубежья, там показатели еще печальнее. Они колеблются в пределах от 5 % до 8 %. Самые высокие цифры - выше 10 % - в Испании - 11,2 %; в Великобритании - 14,1 %; во Франции - 15,2 %.Напомним, речь идет о летальности от COVID, то есть отношении умерших к заболевшим. Конечно, подробный анализ летальности от новой инфекции можно будет провести лишь по окончании эпидемического процесса, но уже очевидно: низкий показатель в нашей стране обусловлен рядом факторов, и это отмечают специалисты. А именно ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов, эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов, действенными эпидемиологическими мероприятиями по защите уязвимых групп населения и, конечно, развитой материально-технической базой медучреждений и обеспеченностью профессиональными кадрами.