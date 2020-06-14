«Переоценка ценностей здорово произошла»: истории людей, победивших COVID-19

Источник материала: ОНТ

Медики всё увереннее говорят о том, что эпидемия коронавируса в нашей стране идёт на спад. Это, конечно, не повод расслабляться. Да, новых случаев заболеваний становится меньше, но они есть. А значит, рекомендации врачей по-прежнему нужно выполнять – соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком. А еще поддерживать тех, кто спасает жизни, и радоваться за тех, кто поборол болезнь.

Нина Морева: «Я учитель русского языка и литературы. Очень запомнила день, когда заболела. 8 мая, как теперь помню. Пришла домой вечером, и у меня появилось такое гриппозное состояние. 10 дней была дома, пила антибиотики, но потом без больницы все-таки не обошлось. Воспаление, пневмония двусторонняя. Обошлось без кислорода, без ИВЛ благодаря врачам. Надо сказать, что стресс был больше для соседей, знакомых, потому что все, конечно, боялись заразиться. Я знаю, что даже теперь, когда я переболела, то несколько настороженно будут все смотреть, потому что каждый бережет себя, что и надо делать. Повезло, оказалась в спелеолечебнице республиканской в Солигорске. Полдня у меня практически процедуры, где-то пять-шесть процедур у каждого пациента. Дыхательная гимнастика, массажи. Коллеги, руководство – все переживают. Даже здесь, в спелеолечебнице, мои выпускницы работают. Тоже постоянно заходят, интересуются здоровьем. Переоценка ценностей здорово произошла. Если раньше хотелось идти в грядки и копаться там, теперь не очень хочется. Но очень хочется увидеться с друзьями. Я бы всех призывала, чтобы каждый берег не только себя, но и окружающих».

Валентина Колденкова: «Я пенсионерка. Началось все с того, что я перенесла тяжелый инфаркт и операцию на сердце. Организм ослабленный. Я не знаю, где я получила этот вирус, но, конечно, когда я узнала, я очень огорчилась, можно сказать. В больнице очень хорошо лечили, очень старались. Слава богу, мне помогли, можно сказать, что меня спасли. Сейчас я восстанавливаюсь, поправляю здоровье в Республиканской больнице спелеолечения. Больше всего нравится спелеокомната, ради чего сюда и едут. Я уже знаю, что это полезно, значит, уже сразу настроен человек на то, что это нужно. Сел в кресло, расслабился, играет спокойная музыка. Первым делом хочется увидеть своих внуков. Их у меня пятеро. Может быть, на дачу съездить, что-то сделать для дома, для близких, для домашних, но буду стараться, чтобы это было в каких-то границах, которые не мешают моему здоровью».

Кристина Зубович: «Я врач-интерн. Работаю в Центре гигиены и эпидемиологии. Мы работаем как с заболевшими по телефону, так и с контактными лицами. У меня резко поднялась температура. Пропало осязание, вкус я чувствовала – соленое-сладкое. Я была готова к этому, что мне скажут тест положительный, мне позвонила моя заведующая, и я уже понимала, что этот результат будет положительным. Как такового страха нет, скорее сказать своим друзьям и родственникам, что у тебя положительный, было страшновато. Но мне повезло с моим окружением. Пока я была на изоляции, я переделала все дела, которые мне нужно было сделать по дому: подготовить к летнему сезону, перебрать какие-то вещи. Сидеть в квартире, где ты не можешь никуда выйти, тяжело, стены давят. Я благодарна, что все обошлось легкими формами, я кататься на аттракционах, гулять по парку, заниматься любимыми делами, уделять время родным и в первую очередь уделять время себе».

Татьяна Савастюк: «Я работаю в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Посещали организации нашей республики – те организации, которые оказывали помощь медицинскую пациентам с коронавирусной инфекцией. У меня начался легкий кашель, поднялась температура. Учитывая ситуацию, зная, что ты побывал в организациях наших медицинских, такое подозрение закралось, что что-то не так. Когда поступил мне звонок, что у меня тест положительный, конечно же, паника, волнение. Было такое опасение за своих близких, кто был рядом накануне. Понимала, что это может случиться с каждым. В определенный момент поняла, что надо взять себя в руки, собраться с силами, настроиться на позитив, что все будет хорошо, но с таким настроением пришлось все-таки госпитализироваться. Телефон просто разрывался от звонков, от сообщений – мы с вами, не беспокойтесь. Спасибо тем, кто меня поддерживал. Ты понимаешь, что ты не один. Да, случилось, надо это пережить, это такой этап для каждого!»

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