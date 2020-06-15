ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Дело Белгазпромбанка», план «Б» Бабарико, обращение Ефремова и Месси без бороды - все за выходные

15.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вторая неделя июня была горячей как по температуре за окном, так и по произошедшим в стране событиям. Предлагаем вспомнить их все в нашем тесте, а пока вы завариваете утренний чай и настраиваетесь на рабочий лад, расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.


О ВЫБОРАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ

  • Посмотрели, как в это воскресенье прошли пикеты по сбору подписей на Комаровке (спойлер: в этот раз все спокойно и без происшествий).
  • Зато набирает обороты «дело Белгазпромбанка». Накануне Госконтроль сообщил о задержании по делу 15 человек (посмотрели, кто эти люди), в субботу стало известно, что уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу. Поделилась информацией по делу и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт: она рассказала о признательных показаниях задержанных. Виктор Бабарико, который оставил пост председателя правления Белгазпромбанка и сейчас выдвигается в президенты, назвал происходящее с банком «рейдерским захватом». А вот здесь редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко рассуждает о том, чем интересна вся история и почему белорусы не спешат ненавидеть «жирных буржуев».


  • Сам Виктор Бабарико, напомним, по делу не проходит. Потенциальный кандидат заверил, что у него есть план «Б» — даже в случае задержания он уверен, что будет принимать участие в выборах.
  • Министр МВД Юрий Караев рассказал о «деле Тихановского», о том, что милиция отслеживает, «кто как себя ведет, к чему призывает, какие выдает лозунги» в ходе предвыборной кампании, а также о том, почему его сотрудники делают это без формы (чтобы не давить на людей, а не то, что вы подумали). На выходных, кстати, стало известно, что блогера Тихановского перевели в карцер.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Украина открыла границы для Беларуси, но сильно радоваться пока рано — объясняем почему.
  • Страшная трагедия произошла в Пуховичском районе: на водоеме мать успела спасти сына, но не смогла спасти мужа — утонула сама. Узнали подробности.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В Витебском технологическом университете произошла непростая, но очень добрая история. Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников из Туркменистана. Но одной из студенток помощь нужна была чуть больше, чем другим. Девушка была беременна, прилетела в белорусский город на сессию, распланировав все так, чтобы вернуться в свою страну до родов. Но 20 марта Туркменистан закрыл границы — а студентка оказалась отрезанной от близких.
  • Смотрите, какая машинка в нашем автомобильном проекте «Выживший»! Ей 34 года и она до сих пор на ходу каждый день. А в прошлом году ее владелец вместе с семьей на этом раритетном «гольфе» даже объехали всю Прибалтику.


  • А вот история из военного прошлого. Действия советской авиации над белорусскими землями в 1944 году принято представлять в виде триумфа. Но присутствовали и потери, сбитые самолеты и погибшие летчики. Краеведы и авиаархеологи сумели расследовать историю двух таких экипажей, летавших на ленд-лизовских самолетах и сбитых в одну ночь над Минской областью. Рассказываем, как это было.
  • В этом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил много поездок на предприятия и в регионы страны. Во время этих визитов он активно общается с людьми. Вычислили, какие слова в своих выступлениях президент использует чаще всего.
  • Возможно, вы помните, как в начале пандемии коронавирусной инфекции люди в панике скупали не только санитайзеры и гречку, но и туалетную бумагу. Теперь ученые установили, что за тип людей выбрал этот товар.
  • Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят». Извинения семья погибшего не приняла.
  • По традиции на выходных мы делимся читательскими историями: кто-то рассказывает лайфхаки о личных финансах, а кто-то делится ляпами строителей и дорожников.

О СПОРТЕ

  • На выходных продолжился 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. И если субботние матчи прошли спокойно, то в воскресенье хитом тура стала игра в Борисове, где БАТЭ принимал «Шахтер». Матч получился богатым на события и завершился результативной ничьей. Не обошлось и без спорных эпизодов.
  • А еще мы побывали в Ковердяках, где есть футбольных клуб, который со скромным бюджетом (всего-то 5 тысяч долларов) и почти без тренировочной базы делает белорусский «Атлетик Бильбао».
  • На старте третьего предсезонного сбора наша сборная по биатлону показала свою новую форму. Добавилось большего белого, а цвета стали менее яркими. Как вам результат?
  • Футбол теперь есть не только в Беларуси. Чемпионат, например, сейчас проходит в Испании, где в одном из последних матчей отличился Месси: он мало того, что установил уникальный рекорд, так еще и вышел на поле в новом имидже.


Все новости субботы, 13 июня

Все новости воскресенья, 14 июня

А для всех, кто дочитал до конца, — приятный бонус: рассказываем, как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Это важный лайфхак, о котором мало кто знает. Хорошей неделе и берегите себя!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая неделя июня была горячей как по температуре за окном, так и по произошедшим в стране событиям. Предлагаем вспомнить их все в нашем тесте, а пока вы...
 
Новости дня
Новости
 
Египет откроет авиасообщение с 1 июля. Греция уже сегодня примет первых туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Маяк Преднепровья

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика