«Дело Белгазпромбанка», план «Б» Бабарико, обращение Ефремова и Месси без бороды - все за выходные

Вторая неделя июня была горячей как по температуре за окном, так и по произошедшим в стране событиям. Предлагаем вспомнить их все в нашем тесте, а пока вы завариваете утренний чай и настраиваетесь на рабочий лад, расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.
Зато набирает обороты «дело Белгазпромбанка». Накануне Госконтроль сообщил о задержании по делу 15 человек (посмотрели, кто эти люди), в субботу стало известно, что уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу. Поделилась информацией по делу и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт: она рассказала о признательных показаниях задержанных. Виктор Бабарико, который оставил пост председателя правления Белгазпромбанка и сейчас выдвигается в президенты, назвал происходящее с банком «рейдерским захватом». А вот здесь редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко рассуждает о том, чем интересна вся история и почему белорусы не спешат ненавидеть «жирных буржуев».
Сам Виктор Бабарико, напомним, по делу не проходит. Потенциальный кандидат заверил, что у него есть план «Б» — даже в случае задержания он уверен, что будет принимать участие в выборах.
Министр МВД Юрий Караев рассказал о «деле Тихановского», о том, что милиция отслеживает, «кто как себя ведет, к чему призывает, какие выдает лозунги» в ходе предвыборной кампании, а также о том, почему его сотрудники делают это без формы (чтобы не давить на людей, а не то, что вы подумали). На выходных, кстати, стало известно, что блогера Тихановского перевели в карцер.
Украина открыла границы для Беларуси, но сильно радоваться пока рано — объясняем почему.
Страшная трагедия произошла в Пуховичском районе: на водоеме мать успела спасти сына, но не смогла спасти мужа — утонула сама. Узнали подробности.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В Витебском технологическом университете произошла непростая, но очень добрая история. Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников из Туркменистана. Но одной из студенток помощь нужна была чуть больше, чем другим. Девушка была беременна, прилетела в белорусский город на сессию, распланировав все так, чтобы вернуться в свою страну до родов. Но 20 марта Туркменистан закрыл границы — а студентка оказалась отрезанной от близких.
Смотрите, какая машинкав нашем автомобильном проекте «Выживший»! Ей 34 года и она до сих пор на ходу каждый день. А в прошлом году ее владелец вместе с семьей на этом раритетном «гольфе» даже объехали всю Прибалтику.
А вот история из военного прошлого. Действия советской авиации над белорусскими землями в 1944 году принято представлять в виде триумфа. Но присутствовали и потери, сбитые самолеты и погибшие летчики. Краеведы и авиаархеологи сумели расследовать историю двух таких экипажей, летавших на ленд-лизовских самолетах и сбитых в одну ночь над Минской областью. Рассказываем, как это было.
В этом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил много поездок на предприятия и в регионы страны. Во время этих визитов он активно общается с людьми. Вычислили, какие слова в своих выступлениях президент использует чаще всего.
Возможно, вы помните, как в начале пандемии коронавирусной инфекции люди в панике скупали не только санитайзеры и гречку, но и туалетную бумагу. Теперь ученые установили, что за тип людей выбрал этот товар.
Актер Михаил Ефремовзаписал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят». Извинения семья погибшего не приняла.
А еще мы побывали в Ковердяках, где есть футбольных клуб, который со скромным бюджетом (всего-то 5 тысяч долларов) и почти без тренировочной базы делает белорусский «Атлетик Бильбао».
На старте третьего предсезонного сбора наша сборная по биатлону показала свою новую форму. Добавилось большего белого, а цвета стали менее яркими. Как вам результат?
Футбол теперь есть не только в Беларуси. Чемпионат, например, сейчас проходит в Испании, где в одном из последних матчей отличился Месси: он мало того, что установил уникальный рекорд, так еще и вышел на поле в новом имидже.