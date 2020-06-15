«Дело Белгазпромбанка», план «Б» Бабарико, обращение Ефремова и Месси без бороды - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вторая неделя июня была горячей как по температуре за окном, так и по произошедшим в стране событиям. Предлагаем вспомнить их все в нашем тесте , а пока вы завариваете утренний чай и настраиваетесь на рабочий лад, расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.





О ВЫБОРАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ





Сам Виктор Бабарико , напомним, по делу не проходит. Потенциальный кандидат заверил , что у него есть план «Б» — даже в случае задержания он уверен, что будет принимать участие в выборах.

, напомним, по делу не проходит. Потенциальный кандидат , что у него есть план «Б» — даже в случае задержания он уверен, что будет принимать участие в выборах. Министр МВД Юрий Караев рассказал о «деле Тихановского», о том, что милиция отслеживает, «кто как себя ведет, к чему призывает, какие выдает лозунги» в ходе предвыборной кампании, а также о том, почему его сотрудники делают это без формы (чтобы не давить на людей, а не то, что вы подумали). На выходных, кстати, стало известно , что блогера Тихановского перевели в карцер.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Украина открыла границы для Беларуси , но сильно радоваться пока рано — объясняем почему .

, но сильно радоваться пока рано — . Страшная трагедия произошла в Пуховичском районе: на водоеме мать успела спасти сына, но не смогла спасти мужа — утонула сама. Узнали подробности .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В Витебском технологическом университете произошла непростая, но очень добрая история . Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников из Туркменистана. Но одной из студенток помощь нужна была чуть больше, чем другим. Девушка была беременна, прилетела в белорусский город на сессию, распланировав все так, чтобы вернуться в свою страну до родов. Но 20 марта Туркменистан закрыл границы — а студентка оказалась отрезанной от близких.

. Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников из Туркменистана. Но одной из студенток помощь нужна была чуть больше, чем другим. Девушка была беременна, прилетела в белорусский город на сессию, распланировав все так, чтобы вернуться в свою страну до родов. Но 20 марта Туркменистан закрыл границы — а студентка оказалась отрезанной от близких. Смотрите, какая машинка в нашем автомобильном проекте «Выживший»! Ей 34 года и она до сих пор на ходу каждый день. А в прошлом году ее владелец вместе с семьей на этом раритетном «гольфе» даже объехали всю Прибалтику.





А вот история из военного прошлого. Действия советской авиации над белорусскими землями в 1944 году принято представлять в виде триумфа. Но присутствовали и потери, сбитые самолеты и погибшие летчики. Краеведы и авиаархеологи сумели расследовать историю двух таких экипажей, летавших на ленд-лизовских самолетах и сбитых в одну ночь над Минской областью . Рассказываем, как это было .

. . В этом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил много поездок на предприятия и в регионы страны. Во время этих визитов он активно общается с людьми. Вычислили , какие слова в своих выступлениях президент использует чаще всего .

, . Возможно, вы помните, как в начале пандемии коронавирусной инфекции люди в панике скупали не только санитайзеры и гречку, но и туалетную бумагу . Теперь ученые установили, что за тип людей выбрал этот товар .

. Теперь ученые установили, . Актер Михаил Ефремов записал видеообращение , в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят». Извинения семья погибшего не приняла .

, в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят». Извинения семья погибшего . По традиции на выходных мы делимся читательскими историями: кто-то рассказывает лайфхаки о личных финансах , а кто-то делится ляпами строителей и дорожников .

О СПОРТЕ

На выходных продолжился 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. И если субботние матчи прошли спокойно, то в воскресенье хитом тура стала игра в Борисове, где БАТЭ принимал «Шахтер» . Матч получился богатым на события и завершился результативной ничьей. Не обошлось и без спорных эпизодов .

прошли спокойно, то в воскресенье хитом тура в Борисове, где . Матч получился богатым на события и завершился результативной ничьей. . А еще мы побывали в Ковердяках, где есть футбольных клуб, который со скромным бюджетом (всего-то 5 тысяч долларов) и почти без тренировочной базы делает белорусский «Атлетик Бильбао».

в Ковердяках, где есть футбольных клуб, который со скромным бюджетом (всего-то 5 тысяч долларов) и почти без тренировочной базы делает белорусский «Атлетик Бильбао». На старте третьего предсезонного сбора наша сборная по биатлону показала свою новую форму . Добавилось большего белого, а цвета стали менее яркими. Как вам результат ?

. Добавилось большего белого, а цвета стали менее яркими. ? Футбол теперь есть не только в Беларуси. Чемпионат, например, сейчас проходит в Испании, где в одном из последних матчей отличился Месси: он мало того, что установил уникальный рекорд, так еще и вышел на поле в новом имидже.





Все новости субботы, 13 июня

Все новости воскресенья, 14 июня

А для всех, кто дочитал до конца, — приятный бонус : рассказываем, как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Это важный лайфхак, о котором мало кто знает. Хорошей неделе и берегите себя!

Ваша редакция