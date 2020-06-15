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Египет откроет авиасообщение с 1 июля. Греция уже сегодня примет первых туристов
15.06.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Египет заявил о готовности полностью открыть авиасообщение уже с первого июляДля предотвращения распространения коронавируса будут приняты все меры безопасности. В частности, поверхности в самолетах будут продезинфицированы, а на борту пассажирам будут давать только сухие завтраки и консервированные напитки. Международный туризм пока запускается в трех провинциях - это курорты Южного Синая, в том числе Шарм-эль-Шейх и Дахаб, провинция Красное море, где расположены Марса-Алам и Хургада, и провинция Матрух.
Греция открывает туристический сезонГреция уже сегодня примет первых туристов. Прибывающих в аэропорт ждет тестирование на COVID-19. Если тест будет положительным, туриста отправят в больницу. По суше в Грецию могут попасть только жители Албании, Северной Македонии и Болгарии.
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Египет заявил о готовности полностью открыть авиасообщение уже с первого июля Для предотвращения распространения коронавируса будут приняты все меры...
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