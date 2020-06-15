Источник материала: БT

Египет заявил о готовности полностью открыть авиасообщение уже с первого июля

Греция открывает туристический сезон

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Египет откроет авиасообщение с 1 июля. Греция уже сегодня примет первых туристов Египет заявил о готовности полностью открыть авиасообщение уже с первого июля Для предотвращения распространения коронавируса будут приняты все меры...

Для предотвращения распространения коронавируса будут приняты все меры безопасности. В частности, поверхности в самолетах будут продезинфицированы, а на борту пассажирам будут давать только сухие завтраки и консервированные напитки. Международный туризм пока запускается в трех провинциях - это курорты Южного Синая, в том числе Шарм-эль-Шейх и Дахаб, провинция Красное море, где расположены Марса-Алам и Хургада, и провинция Матрух.Греция уже сегодня примет первых туристов. Прибывающих в аэропорт ждет тестирование на COVID-19. Если тест будет положительным, туриста отправят в больницу. По суше в Грецию могут попасть только жители Албании, Северной Македонии и Болгарии.